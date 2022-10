Inizio sprint per il Quiliano&Valleggia: difesa imperforabile, attacco prolifico e tifo appassionato

Bello ma a volte poco concreto. Il Quiliano&Valleggia lo scorso anno ha spesso fornito buone prestazioni ma alla lunga non si è meritato l’accesso ai play off. Quest’anno, invece, la solidità difensiva e la capacità, che c’è sempre stata, di giocare bene e creare stanno elevando la squadra al rango di big del torneo.

Zero goal subiti in sei partite tra Coppa Liguria e campionato, diciassette i goal fatti, per un totale di quattro successi e due pareggi. Numeri che significano molto anche perché realizzati contro squadre che, Vadese a parte per ora, stanno disputando buone stagioni. In Coppa Liguria, la squadra ha superato il girone contro Aurora, Millesimo e Plodio. In campionato, dopo la vittoria larga contro la Vadese (5 a 1) e il pareggio contro il Savona (o a o), gli uomini di Enrico Ferraro hanno superato con un perentorio 2 a 0 il Pra’ FC, da molti considerato tra le favorite.

Buona parte dei successi di questa stagione sono da ricercare nella solidità del pacchetto arretrato. Maiuscole, infatti, le prove della coppia centrale formata da Pietro Salani e Alessandro Russo. Un tandem vincente che non ha ancora potuto contare su un altro titolare come Buffo, out per infortunio. Salani, che ha militato tanti anni nel Quiliano, è stato riportato alla base nel mercato estivo. Russo, invece, già colonna del Valleggia, è sempre di più un vero top della categoria.

Mister Ferraro giustamente predica calma, e prima o poi qualche goal lo si incasserà, ma se il Quiliano&Valleggia continuerà ad abbinare gioco e accortezza in difesa non potrà che restare nei piani alti della graduatoria. Non tanto ciliegina ma fetta importante della torta, l’entusiasmo che si respira nella comunità quilianese e valleggina, visto che gli spalti del Picasso sono sempre pieni di giovani sostenitori.

I prossimi appuntamenti della squadra serviranno da test per valutare la formazione sul medio periodo: Masone in casa, Veloce in trasferta e Spotornese tra le mura amiche.