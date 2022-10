Inizia ottobre, ad Albenga i commercianti dedicano le vetrine a Fabrizio De André

Albenga. Per l’inizio di Ottobre De André molti commercianti del centro storico hanno dedicato le vetrine all’indimenticabile cantautore genovese. “Una bella sorpresa -commentano i Fieui di caruggi – L’iniziativa ci ha fatto molto piacere, perchè il coinvolgimento della città in manifestazioni come questa è gratificante”.

La signora Brigida, titolare di And camicie in via d’Aste, sottolinea: “Noi che lavoriamo nel centro storico vediamo ogni giorno l’impegno e l’operosità dei Fieui. Ecco, questo è un modo per dire loro grazie”.

Sulla stessa linea il titolare dell’ Ottica Ottobelli: “Ottobre De André è diventato ormai un evento che attira ad Albenga tantissima gente. E’ giusto sostenerlo con entusiasmo”.

Addirittura Anna e Mario de Il baretto, sotto le torri ingaune, hanno riprodotto ed esposto le copertine dei vecchi 33 giri di Faber. Insomma Albenga sempre più per De André. Del resto Dori Ghezzi è cittadina onoraria dal 2015 e a fine mese la nuova piazza sul lungomare di Albenga sarà intitolata proprio a Fabrizio De André.

E proprio oggi pomeriggio, a partire dalle 16 e sino alle 18, il centro storico ingauno, un museo a cielo aperto, sarà invaso dalle canzoni di Fabrizio De André. Saranno ben sette i gruppi distribuiti nelle piazzette della città vecchia: un percorso musicale affascinante e suggestivo seguendo le note di Creuza de ma o del Pescatore. Testimonial d’eccezione Enzo Iacchetti che, accompagnato da Antonio Ricci e dai Fieui di caruggi, organizzatori della manifestazione con la collaborazione del Comune di Albenga, passerà da una piazzetta all’altra regalando la sua simpatia e la sua bravura.