“Incontri Salutari”, al via con il dottor Castelli: come comunicare per ricevere aiuto nell’emergenza

Alassio. Sono tornati gli “Incontri Salutari” al Centro per Anziani “L’Isola che c’è” ad Alassio.

Nei giorni scorsi, grazie alla disponibilità del dottorMassimo Castelli, medico d’emergenza, si è tenuto l’incontro sul tema “I parametri vitali”, ovvero la giusta comunicazione per il soccorso in emergenza: cosa comunicare ai medici di primo soccorso per un concreto aiuto nell’emergenza.

L’incontro, partecipato da un pubblico numeroso e attento, si è concluso con alcune domande di chiarimento e con la consueta merenda.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 2 dicembre con il Comandante della Polizia Municipale, Francesco Parrella sul tema “Le attività della Polizia Municipale – Consigli utili per vivere in serenità”.

Nel frattempo il Centro sarà aperto anche il sabato e dunque: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato pomeriggio. Info allo Sportello di Cittadinanza del Servizio Politiche Sociali in Piazza Paccini 28 tel 0182 602455