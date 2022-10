Incidente mortale in stazione a Sanremo, Cgil: “Rafforzare i controlli”. Uil: “Tavolo urgente sulla prevenzione”

Liguria. “Nell’esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima lanciamo un grido di allarme per questa emorragia di vite umane che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 9 ottobre, giornata nazionale delle vittime sul lavoro, è un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica”. A dirlo la segreteria regionale di Fillea Cgil Liguria e Filt Cgil Liguria. “Servirà fare chiarezza sulle cause di questo incidente perché non si ripeta mai più”

“Così come è assolutamente necessario che le imprese seguano criteri di qualificazione, anche attraverso il modello della patente a punti. E’ necessario che al più presto si realizzi il rafforzamento dei controlli da parte del sistema di vigilanza nelle aziende attraverso gli ispettori regionali sul lavoro su prevenzione e repressione. Tutti, a partire dalle imprese, devono fare la propria parte; anche Inl, Inail, Asl, Inps devono fare la loro e realizzare monitoraggi permanenti che coinvolgano anche le parti sociali. La materia della salute e sicurezza sul lavoro deve entrare nei programmi scolastici perché non sia solo una conoscenza di norme, ma si concretizzi il rispetto del valore della vita umana”.

D’accordo anche la Uil Liguria che esprime sconcerto e cordoglio per la morte del lavoratore. “In attesa di conoscere la dinamica degli eventi – dice il segretario generale Mario Ghini – la Uil Liguria ribadisce la necessità di attivare un tavolo urgente sulla prevenzione e sull’attuazione delle leggi. Un tavolo con Regione sulla prevenzione è vitale per la la qualità degli appalti, la formazione e il controllo. Senza queste azioni si aprono scenari che si concretizzano in infortuni e incidenti mortali. Che la Regione si attivi a tutto tondo sulla sicurezza perché morire sul lavoro non è più accettabile”.

Si unisce al cordoglio anche Alleanza Verdi Sinistra Liguria e Imperia: “Facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia dell’operaio e chiediamo che siano svolte con scrupolo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause della tragedia affinché non si ripeta. Però dobbiamo fin da subito sottolineare che l’operaio ucciso apparteneva a una ditta in appalto come è avvenuto in moltissimi altri casi di morti sul lavoro. A quando controlli scrupolosi e frequenti anche sui sistemi di sicurezza delle ditte appaltatrici?”, si domandano e aggiungono: “Come è stato ricordato pochi giorni fa, il 9 ottobre, giornata nazionale delle vittime sul lavoro, nei primi otto mesi dell’ anno in Italia ci sono stati in media quasi tre morti al giorno sul lavoro. È una strage di stato che deve finire. Basta morti sul lavoro! Noi presenteremo delle leggi per garantire maggiore prevenzione e più controlli sui posti di lavoro, affinché questa immorale e insensata strage abbia una fine e ci aspettiamo una risposta positiva dal Parlamento”.

Il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo: “Esprimo vicinanza e sentite condoglianze ai famigliari dell’operaio che la scorsa notte ha perso la vita mentre lavorava nella galleria ferroviaria di Sanremo. Una drammatica notizia che ferisce profondamente il nostro territorio. Dall’inizio dell’anno, con questo ennesimo tragico episodio, il numero delle vittime sul lavoro in Liguria è salito a nove (20mila gli infortuni). E’ quindi necessario un miglioramento delle politiche e delle normative di sicurezza sul lavoro. In particolare, occorre vigilare maggiormente sul pieno rispetto delle norme, sulla formazione del personale e sulle dotazioni che devono essere adeguate”.