Incidente mortale in A10, la polizia stradale a caccia del conducente scomparso

Sanremo. E’ ancora ricercato dalla polizia stradale l’uomo che, alla guida di una Bmw X3, si è schiantato frontalmente contro un camion all’interno della galleria San Bartolomeo dell’A10, tra i caselli di Sanremo e Taggia, in direzione Genova.

Nell’incidente è morto un 56enne moldavo, abitante a Imperia, che viaggiava come passeggero all’interno della stessa auto. Gravissima anche la donna che era in macchina con loro e che è stata estricata dalle lamiere della Bmw dai vigili del fuoco.

Nello scontro, avvenuto in un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia per lavori, è rimasto ferito anche l’autista del camion. A mancare all’appello è, invece, sempre il conducente dell’auto: gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente attraverso l’utilizzo delle videocamere di sorveglianza dell’Autofiori e ascoltando testimonianze.

Al momento, l’ipotesi più probabile, è che l’uomo alla guida della Bmw sia riuscito ad uscire dalla vettura per poi nascondersi in una piazzola di sosta. Da lì, probabilmente, ha chiesto un passaggio per lasciare l’autostrada. Non si esclude che il fuggitivo sia anche ferito.