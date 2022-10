Incidente in A10, scontro tra due auto tra Albisola e Celle: 4 feriti e 3 km di coda

Celle Ligure. Incidente in autostrada, questa mattina. È successo intorno alle 6, in A10, nel tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure.

Stando a quanto riferito, per cause ancora in via di accertamento, a scontrarsi sono state due auto.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, i vigili del fuoco e 4 ambulanze, rispettivamente della croce mare Albissola, due della croce oro mare di Savona e della croce bianca di Savona.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati tutti all’ospedale San Paolo di Savona: 3 in codice giallo ed uno in codice verde.

L’autostrada è sempre rimasta aperta, ma l’incidente ha dato origine ad una coda, nel momento in cui scriviamo (ore 7.30), di circa 3km.