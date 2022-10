Incidente a Orco Feglino, buone notizie per il 14enne caduto in una scarpata: non è più in pericolo di vita

Orco Feglino. Buone notizie per il 14enne che la notte scorsa, poco dopo le 23, ha avuto un incidente a Orco Feglino, nei pressi della segheria. Il ragazzo si trovava in sella a uno scooter con una ragazza quando, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada precipitando in una scarpata. Un volo abbastanza importante nel quale entrambi hanno riportato diverse ferite.

Le condizioni del 14enne hanno preoccupato: dopo le prime cure sul posto da parte del personale medico e sanitario, è stato trasportato d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure. Questo pomeriggio la buona notizia, le sue condizioni sono migliorate: il giovane ora si trova nel reparto di ortopedia, è stabile, e non è in pericolo di vita. La ragazza sta bene.

Sul posto, ieri sera, immediato l’intervenuti dell’automedica del 118, di due ambulanze (una della Croce Verde di Finalbrogo e l’altra della Croce Bianca di Finale) e dei vigili del fuoco, che hanno recuperato i due giovani con una manovra di calata.