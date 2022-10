Albissola Marina. Proseguono le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulle cause che hanno fatto scoppiare l’incendio che la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, ha interessato una palazzina ad Albissola Marina, in via delle Industrie, e ferito 12 persone, tra cui due bambini. La via più accreditata sembra essere quella dell’accidentalità: le fiamme potrebbero essere procurate da una sigaretta.

L’incendio ha preso il via al primo piano di un appartamento che dà sulla strada. Fuoco e soprattutto fumo, però, si sono ben presto estesi, coinvolgendo gran parte dello stabile. Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco (con 2 squadre e l’autoscala), del personale medico e sanitario e dei carabinieri (con due pattuglie).

A entrare per primi nell’appartamento interessato dall’incendio tre carabinieri provenienti dalla stazione di Vado Ligure e dal nucleo radiomobile di Savona. Il fumo era molto denso: tutti e tre sono stati portati in ospedale perchè intossicati, ma fortunatamente per nessuno di loro le conseguenze sono state giudicate gravi, stanno bene. Il tenente colonnello al comando del reparto operativo di Savona, Paolo Belgi, si congratula con loro ed esprime: “Carabinieri sempre pronti a intervenire alle richieste della popolazione”.

Poteva certo avere conseguenze ben peggiori il rogo: le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei residenti sono durate a lungo e si sono concluse intorno alle 4,30.

Alla fine il bilancio complessivo della notte di fuoco parla di 12 tra feriti e intossicati, ma per fortuna nessuno in modo grave: 5 le persone trasportate in codice giallo, tra cui anche due bambini, e 7 in codice verde.

Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alle cause che hanno dato vita al devastante incendio che ha danneggiato la palazzina.