Albissola Marina. Poteva certo avere conseguenze ben peggiori il rogo che è scoppiato nella tarda serata di ieri (6 ottobre), intorno a mezzanotte, ad Albissola Marina.

L’allarme è scattato in via delle Industrie dove le fiamme si sono originate, per cause ancora da accertare, in un appartamento al primo piano di una palazzina.

Fuoco e soprattutto fumo, però, si sono ben presto estesi, coinvolgendo gran parte dello stabile. Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, con 2 squadre e l’autoscala, del personale medico e delle forze dell’ordine.

Le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dei residenti sono durate a lungo e si sono concluse, per fortuna nel migliore dei modi, intorno alle 4,30.

Alla fine il bilancio complessivo della notte di fuoco parla di 12 tra feriti e intossicati, ma per fortuna nessuno in modo grave: 5 le persone trasportate in codice giallo, tra cui anche due bambini, e 7 in codice verde.

Ora sono in corso le indagini per riuscire a risalire alle cause che hanno dato vita al devastante incendio che, oltre a danneggiare la palazzina, ha completamente distrutto l’appartamento da cui si è originato.