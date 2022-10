In Liguria partono oggi le somministrazioni del vaccino antinfluenzale: può essere fatto con la quarta dose

Liguria. Partono oggi, lunedì 17 ottobre, le somministrazioni del vaccino antinfluenzale che, per le categorie protette, potrà essere fatto congiuntamente alla quarta dose anti-Covid.

La campagna di vaccinazione vedrà coinvolti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie, i servizi Cup e i punti di prenotazione e somministrazione individuati dalle singole Asl su tutto il territorio. In totale la Liguria avrà a disposizione 440mila dosi di antinfluenzale.

Le prenotazioni online sono partire già lo scorso venerdì (14 ottobre). E per la prima volta è possibile prenotare il vaccino antinfluenzale anche attraverso il portale dedicato di Liguria Digitale prenotovaccino.regione.liguria.it, già in uso per le vaccinazioni anti-Covid.

Restano disponibili per la prenotazione anche gli altri canali tradizionali: i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli sportelli Cup, le farmacie. Le prenotazioni attraverso il numero verde Cup regionale 800.93.88.18 sono partite oggi, ma saranno possibili anche sabato 15 ottobre, dalle 8 alle 18. Successivamente il numero verde risponderà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 (giorni feriali).

“Ci aspettiamo che la gente aderisca in maniera massiccia – aveva spiegato l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola durante l’avvio alle prenotazioni – perché quest’anno probabilmente, rispetto agli anni passati, potremmo avere un’influenza un po’ più perniciosa rispetto al periodo Covid che prevedeva isolamento e uso delle mascherine. Questa è una regione che deve temere l’influenza perché è molto anziana e fragile, con pazienti che hanno tante malattie croniche, e la vaccinazione è l’unico reale strumento per evitare che le forme influenzali siano superate e diventino malattie cui si associano complicanze”.

“La Liguria – ha affermato Giovanni Battista Andreoli, direttore del dipartimento della prevenzione di Alisa – si è per tempo approvvigionata del numero sufficiente di dosi che coprono ampiamente il fabbisogno, si tratta di 440mila dosi di vaccino antinfluenzale. Auspichiamo che venga raggiunto un target di copertura vaccinale significativo e in aumento rispetto agli ultimi anni, con un coinvolgimento attivo da parte del personale sanitario, poiché, dopo due anni a bassa circolazione del virus influenzale, quest’anno la popolazione è da considerare particolarmente suscettibile”.

“E’ opportuno segnalare – ha detto Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa complessa di Igiene del policlinico San Martino di Genova – che il reale impatto dell’influenza è generalmente sottostimato. L’influenza non provoca solo semplici sintomi respiratori, ma può provocare anche complicanze, per esempio legate all’apparato cardiocircolatorio e, ricordiamo, che essere vaccinati contro il covid-19 non comporta la copertura dall’influenza. Quindi anche per questa ragione è molto importante vaccinarsi ogni anno, perché il virus si modifica ed è importante proteggersi con quello aggiornato.

“Prenotovaccino non lascia ma raddoppia e nei prossimi mesi la piattaforma sarà gradualmente estesa ad altri vaccini. Con l’apertura della possibilità di prenotare il vaccino antinfluenzale – spiega Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale – stiamo mettendo a frutto l’esperienza positiva maturata nella gestione della campagna vaccinale durante la pandemia. Questo ci permetterà di estendere, anche oltre l’emergenza, quel servizio che i liguri hanno così apprezzato per la sua funzionalità ed efficienza, avendo reso possibile la prenotazione in pochissimi clic, dal proprio pc o dallo smartphone e in qualunque momento del giorno e della notte”.

La vaccinazione è gratuita per le categorie di seguito indicate, secondo le indicazioni ministeriali:

• soggetti di età pari o superiore a 60 anni;

• bambini di età tra i 6 mesi e i 6 anni

• bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico;

• donne in gravidanza e nel periodo postpartum;

• individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;

• medici e personale sanitario di assistenza;

• familiari e contatti di soggetti ad alto rischio;

• soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori;

• personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani;

• donatori di sangue.

• soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza

È inoltre attivo il progetto che prevede la vaccinazione gratuita dal pediatra anche per i soggetti in età pediatrica affetti da patologia cronica (secondo le indicazioni ministeriali); i soggetti in età pediatrica conviventi o contatti stretti con soggetti a rischio per status o patologia.

Relativamente alla vaccinazione anti-pneumococcica con preparato coniugato, il piano regionale prevede l’offerta attiva e gratuita a partire dai 65 anni di età e l’offerta gratuita al momento della vaccinazione antinfluenzale per tutti i soggetti di età compresa tra i 66 e i 75 anni non precedentemente vaccinati.

È inoltre possibile effettuare contestualmente la prenotazione e la vaccinazione presso le sedi autorizzate del vaccino antinfluenzale e di quello anti-Covid.

Dove è possibile vaccinarsi:

• dal proprio medico o pediatra di famiglia

• negli ambulatori dedicati delle Asl

• in farmacia

• nelle comunità per disabili e anziani

• nelle associazioni di appartenenza o nei centri trasfusionali (solo per i donatori di sangue)

• Per chi non ha la gratuità la vaccinazione antinfluenzale è prevista soltanto nelle farmacie.

Le singole Asl hanno inoltre messo a disposizione le seguenti strutture e con le relative indicazioni:

ASL 1

I vaccini vengono somministrati presso i seguenti ambulatori, con appuntamento:

Imperia

Palasalute, via Acquarone, 9 primo piano.

Tutti i martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00.

Telefono: 0183/537620.

Sanremo

Servizio igiene pubblica, via Fiume, 33.

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00.

Telefono: 0184/536446

Ventimiglia

Servizio igiene pubblica, c.so Genova, 88.

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 13.

Telefono 0184/534986

Per le prenotazioni è possibile utilizzare anche le seguenti mail:

Distretto Imperia: im.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Distretto Sanremo:sr.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Distretto Ventimiglia: xx.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Dal 27 dicembre al 31 gennaio 2023 i vaccini antiinfluenzali saranno somministrati nel consueto orario di apertura al pubblico degli Ambulatori di Vaccinazione.

ASL 2

Per la prenotazione, oltre ai canali regionali, è possibile contattare gli uffici Asl2 dedicati via telefono o via mail:

– Distretto Savonese. telefono: 019 840 5405 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30) mail: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it

– Distretto Bormidese. telefono: 019 500 9448 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30) mail: vaccinazioni.carcare@asl2.liguria.it

– Distretto Albenganese. Telefono: 0182 546 253 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30) mail: vaccinazioni.albenga@asl2.liguria.it

– Distretto Finalese. Telefono: 019 840 5824 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30) mail: vaccinazioni.loano@asl2.liguria.it

Per le richieste via mail è necessario indicare: nome, cognome, data nascita, codice fiscale, eventuali patologie di rischio e/o lavori a rischio, recapito telefonico

Le sedi dove sarà somministrato il vaccino antinfluenzale (solo su prenotazione) sono:

Albenga

Ambulatorio Ospedale S. Maria Misericordia

Adulto e pediatrico

Albenga

Hub vaccinale Auditorium S. Carlo, via Roma 70

Solo adulto

Loano

Ambulatorio vaccinale Via Stella: adulto e pediatrico

Adulto e pediatrico

Cairo Montenotte

Scuola polizia penitenziaria

Solo Adulto

Carcare

Ambulatorio vaccinale Via del Collegio

Adulto e pediatrico

Savona

Hub vaccinale Terminal crociere

Solo adulto

Savona

Ambulatorio vaccinale Via Collodi:

Solo pediatrico

ASL 3

PRENOTAZIONI SU PRENOTOVACCINO PER LE SEGUENTI SEDI:

• Sala Chiamata del Porto

– vaccinazione abbinata Covid + antinfluenzale.

– sola vaccinazione antinfluenzale;

Tutte le persone che comunque accedono, anche se prenotate per la sola vaccinazione Covid, se rientranti nelle categorie indicate dal Ministero, potranno comunque ottenere, su richiesta formulata sul posto, anche l’antinfluenzale.

• Casa della Salute di Quarto:

– vaccinazione abbinata Covid + antinfluenzale.

• Ambulatori Igiene e Sanità Pubblica

– solo antinfluenzale

Pra’

“Villa de’ Mari”

Via de’ Mari, 1b 2° piano – stanza 15

Orario: mercoledi e venerdì 8.00-12.00

Sampierdarena

Palazzo della Salute “Fiumara”

Via Operai, 80, 1° piano – stanza 35

Orario: lunedì, giovedì e venerdì 8.00-12.00

Bolzaneto

Via Bonghi, 6 – 3° piano – stanza 3

Orario: lunedì e martedì 8.00-12.00

S. Fruttuoso

Via Archimede,30/A 1° piano – stanza 35

Orario: lunedì, martedì e mercoledì 8.00-12.00

Struppa

Palazzo della Salute “Doria”

Via Struppa, 150, piano terra – stanza 3

Orario: mercoledì, giovedì e venerdì 8.00-12.00

Quarto

Via Maggio, 6 – 1° piano, stanza B

Orario: martedì e giovedì 8.00-12.00

Recco

Ex Ospedale Recco

Via Bianchi, 1 piano terra – stanza 15

Orario: mercoledì e giovedì 8.00-12.00

IN ACCESSO DIRETTO

• Villa Bombrini (apertura: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14.30)

ASL 4

Chiavari

Hub vaccinale, piazza Leonardi

Accesso solo su prenotazione

Orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 14.00

Lavagna

Ospedale (per sanitari di ASL 4, pazienti fragili e allergici)

Chiamata diretta, senza prenotazione

Orario: mercoledì dalle 14.00 alle 18.00

Campagna itinerante di prossimità “Gulliver”

L’unità mobile ha programmato dieci tappe nel territorio di Asl 4

Si svolgeranno tutte dalle 9.00 alle 12.00

Senza prenotazione (vaccini anti covid e/o antiinfluenzale)

• Moneglia, giovedì 20 ottobre 2022

• Cicagna, martedì 25 ottobre 2022

• Rezzoaglio/Santo Stefano d’Aveto, giovedì 27 ottobre 2022

• Varese Ligure, giovedì 3 novembre 2022

• Borzonasca, martedì 8 novembre 2022

• Santa Margherita, giovedì 10 novembre 2022

• Ne, martedì 15 novembre 2022

• Portofino, giovedì 17 novembre 2022

• Sestri Levante, martedì 22 novembre 2022

• Rapallo, giovedì 24 novembre 2022

ASL 5

Ambulatorio attivo per vaccino antinfluenzale solo per prenotazione contestuale a vaccino anti-Covid.

Sarzana

Hub Ospedale San Bartolomeo, Via Cisa

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 8.00-13.30