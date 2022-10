Il Tar boccia il ricorso Iren-Sat, il Comune di Savona: “Ora si consenta alla città di svoltare, oggi un passo importante”

Savona. “Si mette un punto su questa vicenda che, purtroppo, si è trascinata troppo a lungo. Confidiamo che ora si prenda atto della decisione del Tar e si consenta, finalmente, alla città di svoltare. Questo, naturalmente, richiede adempimenti procedurali già in corso, ma possiamo dire che oggi è stato compiuto un passo importante”. E’ il commento del sindaco di Savona Marco Russo, degli assessori Barbara Pasquali e Silvio Auxilia in merito alla sentenza pronunciata dal Tar sul ricorso presentato da Iren Ambiente e Sat sulla gestione della raccolta rifiuti.

Questa mattina la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la sentenza sul ricorso presentato da Iren Ambiente e Sat per l’annullamento della gara del Comune di Savona in seguito alla quale Egea Ambiente, IdealService, Docks Lanterna, Consorzio CFA Società Cooperativa si sono aggiudicate il 49% della newco nata per gestire la raccolta rifiuti e il servizio di igiene urbano a Savona.

“E’ una bellissima notizia che conferma la correttezza del lavoro svolto sia dagli uffici sia dalla commissione di gara”, hanno aggiunto sindaco e assessori.

Il Tar, presieduto da Giuseppe Caruso, ha giudicato “inammissibile” il ricorso e condannato Iren e Sat a pagare 6000 euro al Comune e a Egea per le spese di giudizio.