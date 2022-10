Il Rettor Maggiore Ángel Fernandez Artime a Varazze per i 150 anni di Oratorio Salesiano

Varazze. Una visita eccezionale alle porte. In occasione dei 150 anni dell’Oratorio Don Bosco a Varazze, il prossimo 5 novembre, arriverà il Rettor Maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernandez Artime. Ha conosciuto e collaborato da vicino con Papa Francesco.

Davvero un’evento importante per la Casa Salesiana di Varazze, e non solo, in occasione dei 150 anni di presenza del’Oratorio in città. Ángel Fernandez Artime è nato il 21 agosto 1960 a Gozón-Luanco, in Spagna.

È stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1987. Negli anni ha ricoperto gli incarichi di delegato di Pastorale Giovanile, membro del Consiglio, Vicario ispettoriale e dal 2000 al 2006, Ispettore. Dopo aver fatto parte della commissione tecnica che ha preparato il Capitolo Generale 26, nel 2009 è stato nominato Superiore dell’Ispettoria dell’Argentina Sud, con sede a Buenos Aires. In questa veste ha avuto modo di conoscere e collaborare personalmente con l’allora arcivescovo di Buenos Aires, cardinale Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco.

Il 25 Marzo 2014, è stato eletto dal Capitolo Generale 27 nuovo Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana e Decimo Successore di Don Bosco. Nel marzo 2020 è stato confermato Rettor Maggiore per secondo sessennio 2020-2026.

L’Oratorio Salesiano di Varazze festeggia 150 anni. Il 22 luglio 1871, infatti, San Giovanni Bosco firmò, con il Comune di Varazze, una convenzione con la quale assumeva la responsabilità di guidare, con la sua congregazione, il collegio civico cittadino.

“Da allora” spiega il presidente della Fondazione Don Bosco, Ivano Perata “il carisma salesiano ha continuato a prosperare a Varazze, ospitando nel tempo, la formazione dei nuovi salesiani, l’oratorio festivo, le scuole dove studiò anche l’amatissimo presidente Sandro Pertini. L’Oratorio Salesiano di Varazze” aggiunge “è guidato dal 2013 da un gruppo di laici volontari subentrati nella gestione in seguito alla chiusura della comunità dei Salesiani Consacrati. Molte sono le proposte che la comunità educativa studia per il bene dei giovani della città e non solo tra cui l’Estate Ragazzi, il Doposcuola invernale, i gruppi pastorali dei Savioclub, i corsi musicali, il cortile sempre aperto e assistito”. Una realtà preziosa e fondamentale per la formazione dei ragazzi.

Il Rettor Maggiore, don Artime, si recherà qui, tra meno di un mese, per festeggiare insieme alla Famiglia Salesiana e a tutta la città, tanto riconoscente a San Giovanni Bosco, questa ricorrenza.

Il programma dei festeggiamenti prevede in mattinata l’incontro con le autorità cittadine e il vescovo Monsignor Marino, presso il Comune di Varazze. Ci sarà poi un buffet conviviale in Oratorio. Qui si terrà anche l’inaugurazione della targa commemorativa della presenza di San Giovanni Bosco per oltre 50 giorni, in occasione di un grave peggioramento delle sue condizioni di salute tra il 1871 e il 1872. “In questo periodo Don Bosco, contemplando i nostri orizzonti, sognò le missioni come ulteriore ambito di espressione del carisma salesiano” spiega Ivano Perata.

Nel pomeriggio i ragazzi dell’Oratorio offriranno al Rettor Maggiore uno spettacolo nel teatro della Casa Salesiana. Alle 18, nella Chiesa Parrocchiale di Sant’ Ambrogio, don Ángel Fernandez Artime celebrerà la messa. Poi il Rettor Maggiore si recherà presso la targa che ricorda la benedizione impartita da don Bosco ai cittadini della Varazze del tempo, già allora assiepati in una gremitissima Piazza Sant’Ambrogio, durante la sua ultima visita.

Una giornata da ricordare, per questo, tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alle iniziative.