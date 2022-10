Il primo Airbus A220-300 di ITA Airways atterrato a Genova salutato dai water cannon

Genova. E’ stato salutato questa mattina con il tradizionale bagno dei water cannon dei vigili del fuoco il primo Airbus A220-300 di ITA Airways, atterrato questa mattina per la prima volta al Cristoforo Colombo di Genova. Partito da Roma alle 9,10, il ‘più piccolo dei giganti’ è arrivato a Genova alle 10.15 ricevendo il benvenuto di tutto lo staff dello scalo ligure.

Il nuovo aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni entrato a far parte della flotta di ITA Airways sfoggia l’esclusiva livrea bianca contraddistinta dal claim “Born To Be Sustainable”, presentata in anteprima lo scorso giugno sull’Ammiraglia della Compagnia, l’Airbus A350, a ulteriore conferma dell’impegno di ITA Airways verso la sostenibilità.

L’introduzione dell’Airbus A220 consentirà a ITA Airways di disporre di una flotta moderna ed environment-friendly, dotata di tecnologie all’avanguardia, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di 1.300 tonnellate nell’arco del piano 2022-2026. Il nuovo A220 servirà le rotte del corto raggio della Compagnia da Roma Fiumicino e Milano Linate verso destinazioni in Italia e in Europa, tra cui Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco.

L‘Airbus A220 è un efficiente aeromobile a corridoio singolo e permetterà a ITA Airways di beneficiare di una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È infatti più leggero, più silenzioso, ed offre livelli di comfort a bordo di assoluto riferimento. Grazie alla combinazione tra aerodinamica all’avanguardia, tecnologie e motori di ultima generazione, l’A220 presenta le dimensioni ideali per servire il network nazionale ed europeo e può vantare un’autonomia fino a 3.450 nm (6.390 km).

Basato su un design “clean-sheet”, l’A220 è realizzato con materiali avanzati e offre una struttura più leggera e al contempo efficiente dal punto di vista dei costi. È contraddistinto dalla bassa resistenza aerodinamica del muso e del cono di coda e vanta un’aerodinamica ottimizzata delle ali. Il motore Pratt & Whitney PurePower PW1500G di ultima generazione consente di ottimizzare l‘autonomia e il carico utile a vantaggio dell’efficienza.

“Siamo estremamente felici di essere stati scelti come scalo inaugurale del nuovo Airbus A220 di Ita Airways. – commenta Piero Righi, Direttore Generale del Genova City Airport – Grazie al suo confort e alla sua sostenibilità, questo nuovo modello di aereo regalerà ai passeggeri di Ita Airways in viaggio tra Genova e Roma un’esperienza ancora più piacevole e rispettosa dell’ambiente”.