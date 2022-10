Il Priamar di Savona diventa giardino dei bonsai per tutto il prossimo fine settimana

Savona. Una due giorni che affascinerà appassionati e non, grazie alla bellezza di meravigliosi bonsai che renderanno la fortezza del Priamar un suggestivo giardino. Arriva all’ombra della Torretta la mostra “Bonsai in fortezza”, organizzata da Ponente Bonsai Savona, che si terrà nella fortezza del Priamar sabato 22 ottobre dalle 10 e 30 alle 18 e domenica 23 dalle 9 alle 17.

Un’ottima opportunità per scoprire di più su questo affascinante universo. L’esposizione all’interno del Palazzo del Commissario. Saranno una trentina gli spazi, Tokonoma, in cui faranno bella mostra di sé esemplari di alberi in miniatura, pietre e composizioni erbacee, con propri elementi di accompagnamento.

Quattro conferenze. Sabato: Suiseki, pietre lavorate da agenti atmosferici, a cura di Giorgio Rosati, dalle 11.30 alle 13. Bonsai, a cura di Maurizio Pastorino e Agostino D’Amico, dalle 15 alle ore 16.30. Domenica: Haiku, componimenti poetici giapponesi, a cura di Fabia Binci, dalle 10 alle 11 e 30 e Composizioni erbacee, a cura di Paolo Giai, dalle 15 alle 16.30. Alle 16.45 premiazione dell’esposizione più votata dal pubblico.

Per partecipare alle conferenze occorre un piccolo contributo di 5 euro. Appuntamento sabato prossimo con l’esposizione e le conferenze dedicate agli alberi in miniatura e ad altre arti del mondo giapponese. Ingresso gratuito.