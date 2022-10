Il Museo Archeologico di Savona ha predisposto i laboratori didattici per l’anno scolastico 2022/2023

Savona. Il Civico Museo Archeologico e della Città di Savona ha predisposto per l’anno scolastico 2022-2023, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, i Laboratori didattici che sono stati, fin dalla sua apertura, nel 1990, una delle eccellenze della struttura museale, e che anche per questo è stato premiato in occasione del Premio Francovich 2016/17, “destinato al museo o parco archeologico che, a livello nazionale, rappresenti un caso di best practice di allestimento museografico, attività didattico-comunicative e qualità scientifica in grado di rappresentare adeguatamente le tematiche dell’archeologia post classica”.

All’attività di laboratorio, su prenotazione, sono riservate le mattine di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, con il seguente orario: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.

Il Museo è privo di barriere architettoniche e permette quindi la visita ai portatori di handicap motorio. Gli allievi non vedenti o ipovedenti potranno seguire la visita grazi alla presenza di un apposito percorso con pannelli in braille e numerosi punti tattili.

Il costo del modulo è di 6 euro ad alunno, gratuito per insegnanti e accompagnatori. Il materiale usato nei laboratori è interamente fornito dal Museo e per alcuni moduli l’elaborato finale rimarrà agli allievi. Vista la particolare realtà del Complesso monumentale del Priamàr è consigliato l’abbinamento dell’attività didattica alla visita guidata alla fortezza e alle aree archeologiche (€ 8 complessivi).

Per prenotare l’attività didattica è necessario inviare l’apposito modulo di prenotazione reperibile sul sito del Museo al seguente indirizzo mail: info@museoarcheosavona.it Per contatti telefonici: 019 2211770 o 347 3764535.

I moduli relativi alle proposte didattiche differenziate per livello scolastico sono reperibili sul sito del Museo, dove ai tradizionali moduli sono state affiancate nuove proposte.