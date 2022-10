Sanremo. Un operaio di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, impegnata in un cantiere notturno per la manutenzione della linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia, è morto questa notte in corrispondenza della stazione sotterranea di Sanremo a causa del guasto, con principio d’incendio, al locomotore di un treno cantiere di cui era alla guida.

Il dramma si è verificato questa notte intorno all’1.30. Sul posto sono intervenuti i tecnici di RFI, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare.

In conseguenza della tragedia è stata bloccata la circolazione ferroviaria. Trenitalia sta approntando servizi sostitutivi su strada tra le stazioni di Taggia e Ventimiglia in attesa della riattivazione della linea.

“RFI esprime il proprio cordoglio per la vittima dell’incidente – recita una nota – le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti”.