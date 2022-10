Il Giro dei Monti Savonesi Storico pronto ad infiammare Albenga

Albenga. È stata presentata stamane, alle ore 12, con una conferenza stampa tenutasi presso la Sala degli Stucchi del Comune di Albenga, alla presenza degli organizzatori della Asd Sport Infinity e delle autorità coinvolte dall’evento, la 4ª edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico e dell’abbinata Regolarità Sport Infinity in programma per questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 novembre, nella cittadina ingauna.

Articolata su due giornate, la gara si svilupperà su un percorso di totali 329,27 chilometri, 72,54 dei quali relativi alle otto prove speciali che interesseranno tre tratti: “Caso”, che verrà percorsa due volte sabato nella prima tappa, e “Colle Scravaion” e “Colle Melogno”, su cui i concorrenti effettueranno tre passaggi domenica nella seconda tappa.

Albenga, ovviamente, sarà il fulcro del rally. Oltre ad ospitare la partenza (alle ore 15,31 di sabato in piazza del Popolo) e l’arrivo (alle 15,44 di domenica), con relativa premiazione sul palco, sarà interessata da quattro parchi assistenza, tutti sul lungo Centa, e da tre riordini, anche questi tutti in viale Martiri della Libertà.

“Il Giro dei Monti Savonesi Storico – ha rilevato nel corso della presentazione Riccardo Tomatis, il primo cittadino ingauno – riporta alla mia mente ricordi indelebili di quando da ragazzo aspettavo i giorni della gara per poter andare con gli amici a guardare le manovre spericolate dei piloti di rally in quelle stesse strade che qualche giorno prima io stesso avevo percorso. Era un appuntamento imperdibile, una vera e propria tradizione che siamo felici sia tornata a far battere il cuore degli albenganesi al ritmo dei motori”.

“Un evento come questo – ha proseguito il sindaco di Albenga – parla di sport, turismo destagionalizzato, valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. È spettacolo, emozione e divertimento, vero e proprio veicolo di promozione per il comprensorio. Aspettando con grande trepidazione l’affascinante rombo dei motori delle auto da rally, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti, felice di poter dire che il “Giro dei Monti Savonesi Storico” è tornato ad essere una bella tradizione per Albenga in grado di coinvolgere appassionati e non”.

“Anche quest’anno – ha ricordato il vicesindaco Alberto Passino – il Comune con il Comitato Locale Turismo ha creduto fortemente nel Rally Storico dei Monti Savonesi, tornato a essere un appuntamento fisso della Città delle Torri. A questo si è aggiunto il sostegno della Fondazione de Mari che vorrei qui ringraziare. Lo spirito è quello di portare un evento motoristico di forte richiamo, sia in termini di partecipanti che di pubblico, nel mese di novembre ad Albenga con un conseguente prolungamento della stagione turistica. Anche grazie ad iniziative come questa possiamo far conoscere la nostra splendida città da vivere a 360° e tutto l’anno. Grazie, infine, all’Associazione Sport Infinity, nella persona del suo presidente Domenico Salati e in particolar modo Franco Peirano che da mesi stanno lavorando per la buona riuscita di questo evento, e gli sponsor, i sostenitori e le aziende del territorio che continuano a credere fortemente in questo progetto”.