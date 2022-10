Il circolo ricreativo culturale dei dipendenti Ata dona due nuovi defibrillatori alla città di Savona

Savona. Da martedì 25 ottobre due nuovi defibrillatori esterni (DAE) saranno operativi nella città di Savona.

La donazione è stata fatta dal Circolo Ricreativo Culturale di Ata S.p.a, attualmente in scioglimento, che ha destinato in beneficenza i fondi residui in bilancio, finanziando i due preziosi dispositivi e altre 10 associazioni di volontariato del territorio.

I due dispositivi, messi a tutela della salute e della sicurezza delle persone, saranno intitolati con una targa oer onorare la memoria di due dipendenti Ata, Giovanni Mora e Roberto Ravazzini, morti per il Covid 19 nell’aprile 2021.

Un defibrillatore sarà posizionato nella sede di Via Orazio Grassi, in una strategica posizione in centro città, e l’altro all’interno del Centro di Raccolta di Via Caravaggio, entrambi disponibili per la cittadinanza, dipendenti e utenti.

Il dispositivo DAE “permette di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, aumentando notevolmente la possibilità di sopravvivenza”. Un apparecchio “facilmente utilizzabile da chiunque in caso di emergenza, grazie alle istruzioni fornite in ogni fase del soccorso, dall’analisi del ritmo cardiaco fino all’erogazione, quando necessario, di una scarica elettrica diretta a ripristinare il regolare battito del cuore”.

Venti dipendenti Ata S.p.a., già abilitati per il primo soccorso, avranno una formazione specifica per facilitare l’immediato intervento.

“Ringrazio tutti i dipendenti del circolo ricreativo per le donazioni fatte. – commenta Gianluca Tapparini, amministratore unico di Ata S.p.a. -. La loro azione in favore della collettività ha permesso di dotare le due sedi della società di dispositivi DAE. Siamo stati felici di aver contribuito con l’installazione e la formazione dei dipendenti”.

I dispositivi salvavita saranno consegnati martedì 25 ottobre alle 16,30 presso il deposito Ata S.p.a. di Via Orazio Grassi in una cerimonia alla presenza di Barbara Pasquali, assessore alla Città Vivibile, assieme all’amministratore Ata Gianluca Tapparini, i rappresentanti del Circolo Ricreativo Culturale Ata Spa e i familiari dei dipendenti a cui i dispositivi sono intitolati.