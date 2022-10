I porti si aprono alle città: gite in battello a Genova, Savona e Vado

Liguria. Visitare, conoscere, capire e raccontare. Questa la finalità del programma realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale in occasione dell’Italian Port Days, manifestazione che sotto il coordinamento di Assoporti si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini agli scali portuali. E per centrare l’obiettivo, sfidante, di avvicinare soprattutto i giovani allo shipping sono numerose le iniziative e le opportunità dell’edizione 2022.

Protagonisti, come detto, gli studenti, che nella prospettiva di mostrare la valenza economica e occupazionale dei porti, sono invitati non solo a scoprire le banchine e i terminal che animano i bacini portuali ma anche a diventare gli ambasciatori del mare una volta rientrati sulla terra ferma. Per loro, l’Autorità di Sistema Portuale in questa edizione, ha previsto visite in battello sia a Genova che a Savona e Vado. Gli alunni degli istituti tecnici legati al mare non saranno soltanto spettatori ma saliranno in “plancia” per spiegare il porto e le sue funzioni ai loro coetanei e agli adulti che li accompagneranno.

Per allargare la platea a livello internazionale , le attività dedicate agli studenti avranno anche una sezione internazionale con una serie di incontri già programmati che interessano l’Universidad Maritima Internacional de Panamà e l’università danese di Aarhus.

Una sezione della manifestazione è stata dedicata invece alla cultura con la storia protagonista principale: sabato 8 ottobre sono in programma visite guidate gratuite di Palazzo San Giorgio nell’ambito delle Celebrazioni Colombiane mentre nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 ottobre sempre a Palazzo San Giorgio, nella Sala del Capitano, prende avvio il convegno che celebra il centenario della Conferenza Internazionale del 1922 la cui giornata inaugurale ebbe come palazzo ospitante proprio Palazzo San Giorgio.

Il terzo ed ultimo appuntamento del programma è il 13 ottobre a Palazzo San Giorgio con la giornata inaugurale del progetto Storie dai mari del mondo: arrivi, partenze, transiti. Mediterraneo, Mare del Nord, Mar Baltico.