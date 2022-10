I consiglieri Rocco e Sarpero lasciano il gruppo di minoranza, Borghetto Domani: “Nessuno li ha sbattuti fuori”

Borghetto Santo Spirito. “L’uscita di Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero dal gruppo di minoranza è stata una loro libera scelta: nessuno li ha sbattuti fuori da nulla. Sono stati loro per primi a ventilare l’ipotesi dell’uscita dal gruppo e sono stati, finora, gli unici ad aver compiuto un atto irrispettoso nei confronti del resto della minoranza, presentando una mozione da soli, senza darci neppure il tempo di proporre qualche modifica al testo. Abbiamo tentato in seguito di ricucire, di provare a collaborare, ma evidentemente i nostri colleghi avevano già fatto una scelta diversa, scelta che peraltro abbiamo appreso a mezzo stampa”. Lo fanno sapere, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza del gruppo “Borghetto Domani” Mari Grazie Oliva e Alessio Reale.

“Non ci sentiamo però di biasimarli – spiegano -. Rocco e Sarpero rispondono a un gruppo dissidente di centrodestra che persegue obiettivi politici interni a quello schieramento, del tutto legittimi ma poco compatibili con il nostro modo di intendere l’opposizione: interamente centrata sulle cose, sulla nostra idea di paese, sui bisogni dei cittadini. Un’opposizione fatta di proposte e di idee. Noi speriamo che Giorgia e Franco escano dalla visione nella quale finora si sono lasciati rinchiudere e si possano in futuro unire alle nostre battaglie per il bene del paese”.

“Noi intendiamo continuare a lavorare senza perdere tempo in inutili polemiche: a proposito, abbiamo appena presentato un’interrogazione sul ventilato progetto del recupero dell’Oleificio Roveraro”, concludono Oliva e Reale.