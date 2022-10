“Rete sentieristica universale”: Comuni della Val Bormida e Valle Erro insieme per sviluppare il turismo outdoor

Millesimo. Lo scorso lunedì 24 ottobre presso la sala del consiglio comunale di Millesimo si è svolto il primo incontro, peraltro con grande partecipazione dei Comuni, propedeutico e funzionale alla stesura del progetto di Rete Sentieristica Universale per la Valle Bormida e la Valle Erro. Un progetto unico di sentieristica e di attività sportive che abbraccia tutto l’entroterra ligure in sinergia con altri Comuni della costa. Seguirà giovedì 3 novembre un secondo incontro.

“Una importante operazione in collaborazione intercomunale per fare sistema su un territorio: un impegno richiesto e voluto da Alessandro Piana Assessore della Regione Liguria, operazione su cui sono stati indicati importanti fondi”, ha commentato il sindaco Aldo Picalli.

I 118 Comuni della Val Bormida più Quiliano più i 5 della Valle Erro sono stati suddivisi in quattro macro aree in base (Valbormida) ai progetti attualmente sotto l’egida del GAL:

A) Capofila Cairo Montenotte con Piana Crixia – Dego – Plodio – Carcare – Altare – Pallare – Mallare – Bormida – Quiliano

B) Capofila Millesimo con Cengio – Cosseria – Roccavignale – Murialdo

C) Bardineto, Calizzano e Osiglia devono indicare un capofila

D) Giusvalla – Pontinvrea – Mioglia – Sassello – Urbe devono indicare un capofila.

Ogni macro area ha individuato o deve individuare un proprio Referente Amministrativo (sindaco e/o un suo delegato) che, in rappresentanza dei restanti Comuni, prenderanno parte al prossimo incontro convocato per giovedì 3 novembre 2022 alle 18 presso la sala del Consiglio del Comune di Millesimo per individuare un progettista unico di riferimento. Nel frattempo tutti i singoli comuni dovranno reperire tutto il materiale cartaceo e digitale riguardante la rete sentieristica (georeferenziata) presente sul proprio territorio (anche con Comuni adiacenti. Tutto il materiale sarà successivamente convogliato in un progetto univoco integrato con quelli già in essere “Alta via del monti liguri” – “Altravia” e quello in fase di definizione con il “Gal Mongioie”

“Un’unione di Comuni finalizzata a redarre e concretizzare una proposta per il turismo e che toccherà le attività sportive, l’offerta agroalimentare del territorio, le eccellenze enogastronimiche e la ristorazione fino ad un’offerta finale di Ricettività Alberghiera con Proposte per affitto singolo o per gruppi di persone, B&B, Locande, Alberghi, Hotel &Con un censimento Val Bormida e Valle Erro (ovvero Entroterra Savonese nel suo insieme) con offerte e proposte per residenza e vacanza. Indubbiamente un’occasione da non perdere”, ha proseguito Picalli.

“Nei nostri comuni da anni abbiamo attuato o sono in corso progetti per incentivare l’Outdoor con camminate con escursionismo famigliare e/o didattico, percorsi ciclabili comunali ed intercomunali, percorsi a cavallo, attività turistica o atletica sui laghi e sui fiumi, attività legate all’associazione tartufai e tartuficultori Lìliguri, viisite ai Siti Archeologici o Siti/Fabbricati di interesse Storico e Monumentale, escursionismo accessibile su percorsi attrezzati e/o con ausili per la mobilità, colazioni, spuntini, pranzi, merende, “merende sinoire” e cene ne sono state fatte tante e se ne continueranno a fare. Saranno da incentivare ulteriormente visto il gradito riscontro che genera questo tipo di attività conviviale”, ha ricordato il sindaco.

“Questo progetto vuole essere la congiunzione di tutte queste attività per arrivare ad un’offerta allettante per far visitare l’entroterra ligure creando un volano di ricettività e di temporanea (magari anche definitiva…) residenza turistica. Con un progetto di una offerta diversificata e unica nel suo genere da espandere con una sinergia intercomunale per un turismo che abbia a calendario iniziative per tutte le attività escursionistiche nelle sue variegate sfaccettature”, ha concluso il sindaco.