Granfondo Laigueglia, si farà il 26 febbraio. Mevio: “Sarà un’edizione ricca di novità”

Laigueglia. La scorsa settimana Laigueglia ha ospitato la cerimonia di premiazione del circuito Gran Trofeo Gs Alpi, inserita nel programma dell’evento Laigueglia Bike Gourmet Pedala tra i Sapori Liguri, chiudendo la positiva stagione 2022 del Gs Alpi, l’associazione guidata da patron Vittorio Mevio che dà vita al prestigioso challenge di granfondo internazionale.

Neanche il tempo di godere del meritato riposo e si torna subito a lavorare per la nuova edizione del Gran Trofeo Gs Alpi e la venticinquesima edizione della Granfondo Laigueglia Lapierre che domenica 26 febbraio aprirà il calendario granfondistico nazionale e internazionale.

“Soltanto una settimana fa abbiamo premiato i protagonisti del Gran Trofeo Gs Alpi, di cui avevamo da tempo reso noto il calendario 2023. Ma sarà un’edizione ricca di novità – afferma Vittorio Mevio – che pubblicheremo a breve. Intanto il nostro focus si sofferma sulla prima prova del circuito che è anche la classicissima di apertura del calendario internazionale: la Granfondo Laigueglia Lapierre. Ringrazio Romano Favoino e l’azienda Lapierre per la fiducia che continua a riporre nel nostro progetto e il supporto assicurato”.

Confermato il percorso della precedente edizione, 118 chilometri e 1780 metri di dislivello, con partenza da Corso Badarò e arrivo a Colla Micheri. Percorso unico molto apprezzato dai ciclisti che offre l’opportunità di pedalare in tutta sicurezza in un ambiente che offre una temperatura mite nonostante il periodo invernale. Inoltre rappresenta il primo prestigioso appuntamento della stagione per valutare il grado si preparazione raggiunta, per coloro che vorranno essere protagonisti assoluti della nuova stagione.

Le iscrizioni si effettuano online sul portale della società Endu/Sdam da lunedì 7 novembre e si chiudono alle ore 20,00 di mercoledì 22 febbraio 2023 per riaprire sul posto nelle giornate di sabato 25 e domenica 26.