Albenga. Chiusura con il botto, condita da tanti ospiti e dai soliti momenti di goliardia e divertimento, alternati a tematiche serie e storie di vita. È questa la ricetta del successo con cui si è chiuso uno degli eventi divenuti ormai tradizione ad Albenga: “Ottobre De André”.

L’appuntamento conclusivo si è consumato oggi in un teatro Ambra gremito, dopo un mese di successi, con artisti straordinari e una partecipazione popolare eccezionale. Ogni evento, infatti, ha fatto registrare sempre il tutto esaurito, con un pubblico eterogeneo per età e provenienza. Sono arrivati ad Albenga, per Ottobre De André, ospiti da ogni parte d’Italia, con la loro solita carica di entusiasmo.

E oggi non ha fatto eccezione, anzi. Sul palco dell’Ambra si sono alternati i cosiddetti “Trafficanti di sogni”: presenti Dori Ghezzi e Antonio Ricci che hanno accolto sul palco, trasformato per l’occasione nella cantina dei Fieui di Caruggi (organizzatori dell’evento), Fausto Leali, Giorgio Conte, fresco del Premio Tenco 2022 appena ricevuto a Sanremo. e Dario Baldan Bembo per celebrare i 40 anni del suo più grande successo “L’amico è”. E con loro Mauro Vero alla chitarra e Claudio Miceli al sax.

Da sottolineare la partecipazione di tre musicisti storici di Fabrizio De André: Giorgio Cordini, chitarra e voce, Laura De Luca, flauto e voce e il vulcanico Ellade Bandini alla batteria.

Ma non è finita qui perché, nonostante la fine di “Ottobre De Andrè, domattina si svolgerà un appuntamento importante per tutta la Città legato proprio al celebre cantautore: alle 10,30, sul lungomare Andrea Doria sarà inaugurata la nuova Piazza Fabrizio De André, alla presenza di Dori Ghezzi, Antonio Ricci, delle autorità civili, religiose e militari.