Glocal 2022: dal 10 al 12 novembre l’undicesima edizione del festival del giornalismo

L’informazione torna protagonista a Varese. Dal 10 al 12 novembre è in programma l’undicesima edizione del festival del giornalismo Glocal: tre giorni di incontri, approfondimenti, riflessioni e spettacoli per guardare a un mondo del giornalismo che è in continua e costante evoluzione. Organizzato da Varesenews in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, il Consiglio Regionale della Lombardia, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – e Camera di Commercio di Varese, Glocal 2022 pone al centro il tema dei limiti nel suo significato più ampio.

“Negli ultimi decenni ci eravamo abituati a una crescita continua. Nel giornalismo abbiamo vissuto trasformazioni profonde, ma anche questa professione ha trovato nuovi sbocchi, basti pensare alle tante nuove attività e figure – spiega Marco Giovannelli, ideatore di Glocal e direttore di Varesenews – Lo scoppio della pandemia e una forte crisi economica hanno mostrato i limiti del nostro modello di sviluppo e non solo di quello. Per questo, dopo aver affrontato il tema del tempo lo scorso anno, per l’undicesima edizione del festival, abbiamo scelto il tema dei limiti. Pensare al cambiamento, a nuovi progetti, a nuove imprese partendo dai limiti è ben diverso dal farlo in un contesto di crescita. Tutto questo impatta con il giornalismo, sia per il racconto che viene costruito quotidianamente, sia per la vita delle comunità di riferimento. A Glocal quindi affronteremo molti temi legati ai limiti”.

Oltre 30 gli incontri in programma nei tre giorni di festival che vedranno la presenza di più di 110 relatori, tra i quali spiccano Riccardo Sorrentino da un anno alla guida dell’ordine lombardo dei giornalisti, ma anche autorevoli firme come Luca Sofri, Mario Calabresi, Peter Gomez, Francesca Milano, Nunzia Vallini, Paola Peduzzi, Martina Pennisi che hanno raccontato, testimoniato, innovato il giornalismo. Accanto a loro sono previsti interventi di imprenditori, comunicatori ed esperti di tecnologia per offrire un dibattito che sia il più ampio possibile sui temi dell’informazione, il suo presente, il suo futuro e i suoi limiti. Si discuterà inoltre di come viene raccontata l’innovazione, come affrontare la sfida di una nuova ecologia dell’informazione nel rispetto della deontologia e dei lettori, ma anche di come “limitare” i lettori quando usano in maniera spregiudicata i social delle testate giornalistiche.

Riconfermato in questa edizione il coinvolgimento dei giovani: agli alunni delle superiori è riservato il laboratorio di giornalismo BlogLab, mentre agli studenti dello Iulm è affidato il racconto del festival attraverso i social e i video.

Con Glocal tornano i premi giornalistici che hanno accompagnato il festival fin dal 2018: il premio “Angelo Agostini” riservato ai videomaker sul tema “il locale che incontra il globale” e il premio di datajournalism riservato invece ai giornalisti che lavorano con i dati.

Anche nell’edizione 2022 ogni giornata si concluderà con un appuntamento serale al centro congressi Ville Ponti: il primo sarà dedicato al turismo di prossimità; il secondo metterà al centro il tour “Va in Giro” che ha visto tutti i giornalisti di Varesenews impegnati a raccontare i 138 comuni del Varesotto; il sabato vedrà sul palcoscenico Enrico Bertolino.

Gli incontri e workshop proposti da Glocal danno la possibilità ai giornalisti di ottenere crediti per la formazione professionale continua (FPC). Iscrizioni su www.formazionegiornalisti.it. Per informazioni www.festivalglocal.it.