Gli Alpini di Varazze per Giada: grazie alle Penne Nere raccolti 2500 euro

Varazze. Dove c’è bisogno, arrivano sempre anche loro. Le Penne Nere di Varazze non hanno fatto mancare la loro nota generosità e si sono attivati per dare una mano alla loro cara concittadina, Giada Ottonello, per cui varazzini e non solo si stanno mobilitando da giorni per raccogliere fondi.

Così sono appena usciti dalla banca dove, pochi minuti fa, hanno fatto un bonifico di 2500 euro per questa ragazza colpita da una grave malattia.

“Il Gruppo Alpini non indifferente a queste emergenze” ci ha contattato Emilio Patrone, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini “si è mobilitato subito, e, alla nostra maniera, abbiamo organizzato una serata dalla quale sono stati ricavati 2500 euro che abbiamo appena versato sul conto di Giada”.

Una cena generosa quella di venerdì sera in sede.

“Novanta commensali che, appresa la notizia, sono giunti a portare il loro contributo. Se riusciamo ne faremo un’altra e terremo informato Ivg”.