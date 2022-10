Giustenice, iniziate le riprese della seconda stagione di “Canonico”: “Un’altra serie nazionale in Liguria”

Giustenice. Iniziate sabato 1 ottobre, a Giustenice, le riprese per la seconda stagione della serie “Canonico”, una produzione Map to the Stars per l’emittente TV2000. La piazza della frazione San Michele trasformata in un set a 360 gradi, con la vista aperta sul Mar Ligure e la costa del ponente savonese. Le riprese proseguiranno per diverse settimane, coinvolgendo oltre Giustenice anche Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

“Dopo Petra, Blanca e Sopravvissuti, per citare solo i casi più recenti, un’altra serie nazionale sceglie la Liguria come sua terra d’elezione – dichiara Cristina Bolla, Presidente di Genova Liguria Film Commission -. Questa volta approda da noi una seconda stagione, per un progetto che però si profila di lunga serialità e, quindi, di permanenza crescente sul nostro territorio. Anche questa volta GLFC ha affiancato la produzione sia sul fronte organizzativo sia nella scelta delle location, andando ad intercettare soluzioni davvero inedite, come il Comune di Giustenice. Parte del progetto è anche il Centro Studi Amadeo Peter Giannini, che sta coadiuvando la produzione nel coordinamento dei set e per la realizzazione di una serie di attività preparatorie, come i casting locali. Come sempre cogliamo l’occasione per ringraziare le Amministrazioni Comunali, gli enti, le società partecipate e quanti stanno collaborando per la buona riuscita del progetto”.

Capiterà di vedere un prete in monopattino che si aggira per le strade di alcune cittadine del ponente savonese: tanto movimento, gente al seguito, telecamere. Tutto questo e molto altro è “Canonico 2”.

Un progetto televisivo diretto dal regista e produttore Peppe Toia che ha voluto come location madre della nuova stagione la Liguria, con i suoi colori, il mare, la montagna, un set a cielo aperto che calza perfettamente le vesti di queste storie piene di verità e di significato, che lasciano il segno nel cuore dello spettatore. Un cast ricco di attori di livello, da Michele La Ginestra a Lucianna De Falco, da Fabio Ferrari a Pietro De Silva e ancora Lorenzo Balducci, Elisabetta Mandalari, Eugenia Bardanzellu, Federico Lima Roque, Mariateresa Pascale, Alessandro La Ginestra, Federico Perrotta, Andrea D’Andreagiovanni, Leonardo Pistella e tanti altri ancora, che con un lavoro corale ci portano in un universo colorato, dinamico e mai banale , pieno di colpi di scena.

Canonico 2 è una serie che abbraccia un pubblico di tutte le età e che punta suscitare la curiosità di grandi e piccini.