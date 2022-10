Albenga. Una tiepida domenica di ottobre, ideale per passeggiare sul lungomare o rilassarsi, ma per i volontari di Plastic Free è stata una mattinata di lavoro dedicata alla pulizia e rimozione dei numerosi rifiuti abbandonati dai cittadini nel parco della foce del Centa sul lungomare ingauno.

Spiega Roberta Torrente, referente per Albenga dell’associazione Plastic free: “Siamo venute ad Albenga nel parco della alla foce del Centa nell’ambito della Giornata nazionale di Plastic Free per raccogliere i rifiuti e dimostrare che ognuno può fare il suo piccolo nella raccolta della plastica usa e getta e monouso, oltre ad una gestione dei rifiuti più sana per l’ambiente e per l’uomo. Abbiamo trovato a terra tante bottiglie di vetro, lattine, rifiuti ingombranti, e sarebbe certamente utile avere più cestini dove gettare i rifiuti. Sarebbe bello, inoltre, poter utilizzare il parco per passeggiare con i cani e i bambini senza dover trovare così tanti rifiuti in un parco che è posizionato con la vista della bellissima Isola Gallinara”.

Tra i rifiuti trovati anche molti mozziconi di sigarette: “Invitiamo i cittadini ad una maggiore sensibilità verso l’ambiente e ad utilizzare i posaceneri portatili da borsetta – dice Torrente -. Abbiamo trovato molti rifiuti e sacchetti, ma dobbiamo ricordare a chi li abbandona che la plastica finisce nei mari dove noi nuotiamo e dove vivono i pesci che noi mangiamo”.

Barbara Noè, referente di Spotorno/Bergeggi, poi sottolinea: “C’è una parte della foce dove c’è una scarpata e in quell’area non siamo riusciti ad arrivare, lì abbiamo individuato moltissimi rifiuti, ci dovrebbe pensare l’amministrazione, o chi ne ha competenza, a pulire”.