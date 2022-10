Giornata della salute mentale, Toti: “La pandemia ha aumentato la necessità di intervento”

Liguria. La Giornata mondiale della Salute mentale (World Mental Health Day) si celebra il 10 ottobre di ogni anno per promuovere la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

Il 2022 è dedicato al tema “Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale”, affinché il benessere di tutti sia un aspetto prioritario.

Secondo i dati 2020 del Sistema Informativo della Salute Mentale (SISM) relativamente alle patologie più diffuse, in Liguria sono prese in cura, ogni 10mila abitanti: 33 persone per depressione, 31 per schizofrenia, 19 per disturbo bipolare e 21 per ansia/nevrosi.

La Liguria si discosta dai dati nazionali per un maggior numero di soggetti presi in cura per disturbo bipolare (in Italia, 12 ogni 10mila abitanti) e per coloro che soffrono di ansia (18 persone ogni 10mila abitanti prese in carico in Italia).

“La crescente consapevolezza dell’aumento della sofferenza e del carico di malattia che circonda i disturbi mentali – osserva il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti – rende necessarie azioni sempre più efficaci di prevenzione e cura di queste patologie, che incidono notevolmente sulla qualità della vita delle persone. La promozione della salute mentale deve quindi essere basata sulla consapevolezza e sulla comprensione dei primi sintomi di questi disturbi, che non devono mai essere sottovalutati non solo da chi ne soffre ma anche dal nucleo familiare per assicurare una presa in carico da parte del sistema sanitario, il più tempestiva possibile. L’isolamento che si è reso necessario nel periodo dell’emergenza Covid ha inciso in particolare sulle fasce giovani e giovanissime della popolazione, con un aumento di determinate patologie. Il nostro sistema sanitario ha assicurato e continua ad assicurare risposte adeguate e puntuali anche su problematiche molto complesse come queste»”.

“Nel periodo pandemico e post-pandemico abbiamo registrato un aumento di casi di depressione o comunque di disagio psichico nella popolazione giovanile – sottolinea Mario Amore, direttore Clinica psichiatrica/Spdc del Policlinico San Martino e referente area psichiatria Diar Neuroscienze Alisa – tra le cause possibili: solitudine, chiusura delle scuole e dei centri sportivi o di ritrovo, lavoro in modalità agile e chiusura delle strutture ricettive. Essere costretti a stare confinati in casa, magari in ambienti molto ristretti e senza spazi personali, ha certamente acutizzato il fenomeno, registrando anche un marcato aumento dei casi di adolescenti ospedalizzati prevalentemente per depressione, ansia o problematiche comportamentali”.

Dal 12 al 15 ottobre si svolgerà a Genova il 49esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria che affronterà anche il tema della diffusione del valore della salute mentale a tutta la società e gli investimenti che la società stessa dovrebbe fare in questo campo affinché la promozione di una salute mentale diventi un bene comune per il benessere umano, economico e sociale.

“Per la prima volta viene ospitato a Genova il congresso nazionale – commenta Lucio Ghio, direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl3 e consigliere nazionale della Società Italiana di Psichiatria – che rappresenta il primo grande evento in presenza dopo due anni di pandemia: 1.300 iscritti, 200 relatori italiani e 20 relatori stranieri. Il convegno affronterà, oltre alle conseguenze psicopatologiche della pandemia, i temi più attuali della psichiatria del futuro come l’utilizzo delle nuove tecnologie, degli strumenti clinici innovativi e le nuove evidenze in tema di neuroscienze e neuro sviluppo”.

EVENTI E INIZIATIVE IN LIGURIA

49° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ DI PSICHIATRIA: PNRR (Psichiatria, Neuroscienze, Ricerca, Recovery) dal 12 al 15 ottobre 2022, presso il Centro Congressi Porto Antico di Genova.

Sarà l’occasione per discutere i temi fondamentali del futuro della Psichiatria Italiana, partendo dalle riflessioni cliniche e psicopatologiche legate alla pandemia.

Per saperne di più:

ASL 3

Lunedì 10 ottobre, ore 16: in occasione dell’H-Open Day sulla Salute Mentale promossa dall’Osservatorio Onda, è prevista una diretta social sulla pagina Facebook di Asl3. Il dott. Rocco Luigi Picci parlerà di ansia, stress e depressione nella donna.

ASL 4

Open day lunedì 10 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.15, presso il Centro di Salute Mentale, via G.B.Ghio 3 a Chiavari, con l’ occasione verrà proiettato un video dal titolo: “Sostenibilità e Salute Mentale: percorsi di cura e utilizzo delle risorse umane in psichiatria” presso la Sala del centro Diurno.

Martedì 11 ottobre è prevista una diretta social sulla pagina Facebook di Asl 4 per la settimana della salute mentale della donna: verrà affrontato il tema della depressione post partum con la psicologa dott.ssa Eleonora Ponzini.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

Open day Salute Mentale: in occasione dell’H-Open day sulla Salute Mentale promossa dall’Osservatorio Onda, l’Istituto Gaslini offre un colloquio psicologico clinico dedicato ai genitori sul tema: “Covid19: impatto sulla salute mentale. Incontro rivolto alle famiglie per intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia (età 6 – 18 anni).

È possibile prenotare il colloquio scrivendo alla mail: paolacimellaro@gaslini.org

I colloqui prenotati si terranno il 10 ottobre: al mattino, presso il Pad. 20 – 3° piano. stanza 16, nel pomeriggio, al Pad. 4 – Neuropsichiatria infantile.