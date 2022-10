Giorgia Meloni con una svastica in fronte, locandine affisse ad Albenga. Tomatis (FdI): “Azioni che danneggiano la città”

Albenga. “Spiace che in una giornata di festa, di divertimento e di cultura nel centro storico cittadino siano comparsi manifestini che hanno tappezzato i muri con il volto di Giorgia Meloni con stampata sulla fronte la svastica nazista e una frase: Italiani una cosa è certa! Siete la peggior razza di rincoglioniti mai esistita”.

Il capogruppo di FdI Roberto Tomatis condanna duramente l’iniziativa adottata da sconosciuti, “gente di bassissimo livello che ha danneggiato un momento di grande partecipazione popolare dovuta a Ottobre De Andrè che ha portato linfa anche alle attività commerciali – prosegue Tomatis -. Vedere idioti che con delle locandine anonime inneggiano l’odio e il nazismo fa molto male”.

“Riteniamo che questo tipo di politica appartenga al passato ed è per questo motivo che Fratelli d’Italia ha deciso di condannare questo gesto rispondendo col silenzio e con il buonsenso anche perché in questo momento – precisa Tomatis – vogliamo abbassare i toni considerando tra l’altro che la campagna elettorale è finita. Azioni del genere non fanno altro che danneggiare l’immagine di tutta la città e non solo un movimento politico”.