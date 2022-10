Gatto troppo aggressivo in casa, l’Enpa aiuta la padrona: “Un grazie immenso per la comprensione e il calore ricevuto”

Savona. Un grazie immenso all’Enpa di Savona per la comprensione e il calore ricevuto in questa mia particolare e dolorosa circostanza. Ho avuto un gatto con un atteggiamento molto aggressivo: mi procurava delle continue ferite sul corpo. Da questo problema l’urgenza di rivolgermi all’Enpa per ottenere un aiuto. Da qui il trasferimento del mio amato micio nel gattile di Albissola Marina dove ogni giorno posso andare a trovarlo.

Sono molto dispiaciuta di averlo in parte allontanato da me, ma questa si è rivelata l’unica soluzione possibile. Non riesco a superare questa situazione… Piango spesso. Mi manca anche se era veramente problematico per la sua aggressività che manifestava senza apparente motivo. Spero sia andato a stare meglio.

Ringrazio di cuore il presidente Silvia Santini, il vicepresidente Giovanna Marenco, la signora Antonella Assandri insieme a Dayana e a Daniela per aver compreso le mie difficoltà e per avermi concretamente aiutato. Mai dimenticherò ciò che avete fatto per me è per il mio amico peloso.

Grazie ancora.

Rosaria Regaldo