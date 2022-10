Furgone tampona tir in A10: conducente incastrato, autostrada in tilt

Savona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, all’altezza del casello di Savona in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, un furgone avrebbe tamponato violentemte un tir che stava viaggiando sulla stessa corsia di marcia, per cause ancora in via di accertamento.

Il conducente del mezzo, a seguito dell’urto frontale contro il camion, è rimasto incastrato tra le lamiere.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e del personale del 118, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale savonese che hanno liberato il guidatore per consentire l’intervento e le prime cure da parte dei sanitari.

L’autista rimasto ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per alcuni traumi riportati nell’impatto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso e bloccato per circa un’ora, sia per consentire l’azione dei soccorritori quanto per uno sversamento di gasolio sulla careggiata, che ha richiesto una operazione di bonifica, oltre al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza.

In questo momento, dopo il totale stop alla viabilità, si è tornato a circolare regolarmente, con un notevole flusso veicolare da smaltire per le code e i forti rallentamenti causati dal sinistro autostradale, sul quale si dovrà esattamente accertare la dinamica del tamponamento.