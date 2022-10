Fratelli d’Italia anche in Valbormida primo partito. Garofano: “Ora un assessore savonese in Regione”

Valbormida. Un grande successo quello di Fratelli d’Italia, ora alla guida del governo. Nel suo piccolo, alla vittoria di Giorgia Meloni ha contribuito anche la Valbormida, dove in quasi tutti i comuni si è attestato il primo partito. Una grande soddisfazione per il circolo FdI valbormidese che fa un bilancio di quanto fatto finora e di quello che bisognerà fare in futuro.

A partire dalla nomina del nuovo assessore regionale, a causa del posto vacante lasciato da Gianni Berrino, eletto senatore nel collegio uninominale di Ponente con quasi il 45% dei consensi e possibile nuovo sottosegretario al Turismo. Il circolo spera sia un savonese a prendere il suo posto: “Sul fatto che sarà scelto un esponente di Fratelli d’Italia penso non ci siano dubbi, anche per una questione di continuità – commenta Francesco Garofano, presidente del Circolo Fratelli d’Italia Valbormida – L’auspicio è che a ricoprire quel ruolo sia Claudio Cavallo, sarebbe un buon segnale per la giunta e per il territorio”.

Ma quello di Cavallo, coordinatore provinciale FdI Savona e sindaco di Stellanello, non è l’unico nome papabile. Tra le opzione c’è infatti anche l’imperiese Augusto Sartori, ex consigliere regionale, nato a Ventimiglia ma imprenditore della ristorazione a Santa Margherita, dove ricopre anche la carica di presidente di Ascom. Uno dei due quindi prenderà il posto di Berrino, sempre che quest’ultimo assumerà un ruolo nell’esecutivo, si saprà solo una volta conclusa la definizione dei sottosegretari a Roma.

Garofano poi parla della grande vittoria di Fratelli d’Italia alle ultime politiche: “Il traino di Giorgia Meloni è stato fondamentale, il merito è suo – dice – Siamo molti soddisfatti del risultato elettorale anche sul nostro territorio, dove Fdi è risultato il primo partito in tutti i comuni. In campagna elettorale abbiamo dato il nostro contributo organizzando incontri tematici ai quali abbiamo invitato i candidati dei nostri collegi, ma anche personalità del partito del Piemonte con cui la valle ha una continuità territoriale”.

E proprio con queste iniziative che il circolo valbormidese ha voluto e vuole distinguersi: “Non ci siamo limitati all’affissione di manifesti o alle ‘gazebate’, ma abbiamo preferito puntare su incontri tematici con l’obiettivo di creare dei momenti di buona politica e fare la nostra parte in maniera costruttiva – spiega Garofano -. Essere il primo partito significa avere l’onere di essere attenti, di trovare soluzioni utili per il territorio e di dimostrare di essere all’altezza. Per questo noi continueremo con questa filosofia, il 3 dicembre infatti organizzeremo una rassegna a Cairo, alla quale inviteremo anche i sindaci, sarà un momento importante per parlare con il territorio e dare un segnale”.

Una delle peculiarità del circolo infatti è quella di rappresentare un intero comprensorio: “Siamo l’unico circolo Fdi di area vasta della provincia di Savona – sottolinea Garofano – e questo ci permette di essere uniti e di operare con attenzione sul tutto il territorio, evitando incomprensioni di campanile. Inoltre all’interno del direttivo, che è stato eletto a fine 2021, ci sono vari amministratori”. Tra loro, oltre allo stesso Garofano, vicesindaco di Millesimo, anche il primo cittadino di Carcare Christian De Vecchi, a cui si aggiungono assessori e consiglieri nelle varie giunte valbormidesi.

La loro priorità? “Sicuramente il lavoro – dichiara Garofano –il nostro territorio è molto importante data la sua vocazione industriale, buona parte delle aziende iscritte ad Unione Industriali Savona si trova proprio in Valbormida. Dobbiamo quindi capire come poter essere utili alle realtà imprenditoriali del territorio, per cercare di creare nuovi posti di lavoro, ma anche di mantenere e sviluppare quelli che già ci sono. Riteniamo inoltre importante la crescita delle produzioni locali e la promozione del territorio, anche in un’ottica turistica”.