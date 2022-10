Noli. Frana e Aurelia chiusa a Capo Noli e lavori in A10: si prospetta una giornata di code e disagi alla viabilità nel savonese.

Sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, infatti, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 591,200 a Noli, in provincia di Savona, a causa della caduta di massi sul piano viabile.

E Anas consiglia, come percorso alternativo, “l’autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure”, dove sono però in corso lavori (restringimento e scambio di carreggiata): al momento, infatti, si registra già una coda di circa 1km proprio tra Finale Ligure e Feglino, in entrambe le direzioni.

Per quanto riguarda la frana di Capo Noli, al momento sono presenti sul posto le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

Secondo quanto appreso, la frana avrebbe provocato la caduta di pietre e detriti sulla careggiata. Ora sarà necessario procedere a tutte le verifiche statiche e accertamenti sullo stato del versante, oltre alla pulizia della strada e relativa messa in sicurezza. Al momento non si conoscono i tempi di una possibile riapertura.