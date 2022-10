Frana a Capo Noli, un’auto colpita dai detriti: “Non vedevo più niente, ho accelerato e mi sono salvata”

Noli. “All’improvviso ho sentito il rumore di qualcosa che colpiva il tettuccio dell’auto e così mi sono accorta di essere in mezzo ad una frana. Ho accelerato per cercare di non restarci sotto e mi è andata bene”.

Se l’è cavata solo con un grande spavento e qualche graffio alla propria auto la lettrice di IVG.it, un avvocato di Noli, che ieri sera stava viaggiando sulla via Aurelia all’altezza di Capo Noli nel preciso momento in cui si stava verificando il distacco di alcuni massi che, poi, avrebbe costretto vigili del fuoco ed Anas a chiudere la strada per diverse ore.

L’Aurelia è stata riaperta questa mattina. La frana, che ha visto Anas e vigili nel fuoco impegnati in verifiche durate tutta la notte, è stata di lieve entità ma poteva far del male a qualcuno, come ha

raccontato una lettrice di IVG.IT ai nostri microfoni.

“Stavo percorrendo l’Aurelia in direzione Finale quando, dopo la galleria di Capo Noli, sento dei rumori sul tetto della mia auto e mi accorgo di essere sotto a una frana – racconta la lettrice – In un attimo non vedo più niente perchè le pietre mi sono cadute anche sul parafango. Io ho accelerato per cercare di non rimanere sotto la frana, e mi è andata bene”.