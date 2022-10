Frana a Capo Noli: detriti rimossi e Aurelia riaperta a doppio senso di marcia

Noli. È stata riaperta a doppio senso di marcia la statale Aurelia all’altezza di Capo Noli. L’arteria stradale era stata chiusa ieri sera a seguito di una frana.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del Fuoco e i tecnici di Anas. Questa mattina, a seguito dei sopralluoghi anche da parte dei rocciatori con un geologo, è stata disposta la riapertura in sicurezza.

Per l’intera mattinata sono state presenti sul posto le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

La chiusura dell’Aurelia, unita ai cantieri presenti in A10, ha dato origine a code e disagi nella mattinata odierna, che ora si spera possano essere “superate” dalla riapertura.