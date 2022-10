Finale Ligure, ufficiale il gemellaggio con la città francese di Saint-Victoret

Finale Ligure. Cerimonia ufficiale nel pomeriggio di oggi per il nuovo gemellaggio tra Finale Ligure e la città francese di Saint-Victoret.

La firma è stata siglata nel corso di un incontro tenutosi nella sala consiliare del municipio finalese, che ha quindi ratificato la cooperazione tra le due cittadine.

Saint-Victoret è un comune di oltre 6.500 abitanti situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

La località francese si aggiunge agli altri gemellaggi in atto da parte del Comune finalese, con Benalmadena (provincia di Málaga, Andalusia, Spagna), dal 2005 e Coseano (Udine – Friuli Venezia Giulia).

Sotto il profilo tecnico e politico-amministrativo, “il gemellaggio (town twinning), ideato in Europa attorno al 1950, rappresenta la stipulazione ufficiale di un’unione fra due o più comunità (province, città metropolitane o comuni), allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori – quali il politico, l’economico, il commerciale, il sociale, l’educativo, il culturale, etc. – e di stabilire rapporti duraturi nel tempo”.