Finale, al via l’abbattimento dei cipressi di via Cappa e del pino di San Bernardino: saranno sostituiti con nuove alberature

Finale Ligure. Sono in corso in questi giorni, a Finale Ligure, gli abbattimenti dei cipressi in via Cappa e del pino di San Bernardino.

Come precisato dal Comune, si tratta di “interventi di rigenerazione arborea che prevedono la sostituzione di piante valutate pericolose ed in categoria D dagli agronomi”.

Il vice sindaco Andrea Guzzi spiega: “Per quanto riguarda via Cappa andremo a creare una nuova area verde con nuovi cipressi ed effettueremo un riordino complessivo dell’ingresso della strada per Le Manie. Sarà l’occasione per sistemare quanto già esistente. Questo intervento sarà collegato alla piantumazione di nuovi cipressi in via Santuario, nella nuova area verde, in sostituzione delle alberature abbattute lo scorso anno. Stiamo definendo i dettagli con la ditta esecutrice in modo da avviare i due interventi in contemporanea”.

“Per quanto riguarda il pino di San Bernardino, le verifiche dei tecnici hanno stabilito che lo stesso ha perso il suo equilibrio, con alcuni rami compromessi ed una conseguente instabilità dell’intera pianta. Le radici sono un pericolo per gli utenti della strada quindi oltre alla sua sostituzione cercheremo di sistemare la carreggiata e la funzionalità della viabilità mediante la creazione di una piccola rotonda con un ulivo secolare al centro per dare dignità al sito: sarà un esemplare di pregio e sostituirà degnamente il meraviglioso pino che siamo costretti ad abbattere”.

“Rincresce enormemente dover arrivare a questo: abbattere piante non è mai cosa bella ma come diciamo sempre la sicurezza dei cittadini prima di tutto. La sistemazione di tale area sarà eseguita nei prossimi mesi, prima dobbiamo ultimare la progettazione e l’appalto dell’opera”, conclude l’assessore ai lavori pubblici.