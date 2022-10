Festival della Scienza, Piana: “Con Probiodiv la biodiversità elemento di forza per territori e aziende”

Liguria. Regione Liguria quale soggetto capofila di progetto organizza per giovedì 27 ottobre a partire dalle 9.30 all’interno della cornice del Festival della Scienza 2022 e presso la prestigiosa Sede di Palazzo Ducale nella Sala letture e conversazioni scientifiche, l’evento finale del Progetto Semplice (PS) Probiodiv, un focus sulla valorizzazione economica nell’ambito del Piano strategico sulla biodiversità, Pitem Biodiv’alp.

Probiodiv ha avuto come principale finalità la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità, come elemento di competitività economica dei territori e delle aziende. Particolare attenzione è stata rivolta alle filiere dei pascoli e della zootecnia di montagna ideando strumenti di promozione e dialogo tra consumatori ed aziende quali ad esempio l’etichetta Olè. L’evento che prevede i saluti e l’intervento del vice presidente della Regione Liguria con delega all’agricoltura e al marketing territoriale Alessandro Piana, ha carattere convegnistico e di workshop, e vede la partecipazione di tutti i partner coinvolti: Regione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, e Region Sud e Region Rhone Alps lato francese.

“Probiodiv ha dimostrato la sua forza valoriale ed operativa – spiega il vice presidente Alessandro Piana – nella promozione di un modello economico sostenibile per le aree rurali tutelandone la biodiversità. Garantire il merito ecosistemico alla filiera si riflette sulla qualità sempre più alta delle produzioni, in una decisa tutela ambientale e in un sempre più importante collegamento tra domanda e offerta, grazie a consumatori sempre più attenti e consapevoli”.

La giornata sarà dedicata al confronto e alla restituzione delle azioni e dei lavori svolti con una tavola rotonda di confronto tra tecnici ed esperti coinvolti come soggetti attuatori, pensando anche al futuro nella prossima programmazione europea 2021- 28. Quanto proposto nasce infatti nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea, finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), all’interno del Programma di Finanziamento Interreg- Alcotra Italia-Francia, e del Piano Integrato Tematico (PITEM) Biodiv’Alp. L’evento finale avrà poi un seguito il giorno dopo con visite “sul campo” da parte dei partecipanti nella zone dell’imperiese, dove sono state svolte alcune delle attività di progetto.