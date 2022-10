Fdi, il coordinatore provinciale Cavallo incontra il circolo di Loano-Boissano: “Vogliamo essere sempre più punto di riferimento per i cittadini”

Loano/Boissano. Proseguono gli incontri del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia con i militanti ed i sostenitori dei circoli locali del partito. Ieri sera è toccato al gruppo di Loano e Boissano.

Il presidente Massimo Zarrillo e il vicepresidente Luca Steffanina hanno illustrato le attività che stanno portando avanti nei territori dei due comuni “con chiarezza, trasparenza e vigile intransigenza. Tutti i patrioti presenti sono intervenuti e si è parlato tanto di politica, delle strategie per diventare ancor più punto di riferimento locale per i cittadini che ci hanno espresso così tanta fiducia”.

Il commissario provinciale Claudio Cavallo afferma: “Porteremo avanti la nostra attività con la coerenza ai principi ed ai valori che la nostra leader e tutti i senatori e deputati eletti stanno portando avanti in modo egregio a livello nazionale. Nell’azione locale, anche in vista degli imminenti passaggi elettorali, occorrerà promuovere accordi tra il centrodestra per presentare liste di coalizione o civiche ma comunque con una forte connotazione politica”.

“A questo proposito, essendo il partito maggioritario in provincia, abbiamo l’obbligo morale di impegnarci al massimo per questo progetto. Crediamo nella lealtà e nella convergenza di idee dei partiti che compongono il centro destra, non riteniamo possibile governare anche solo un piccolo comune con politici della sinistra, nelle sue varie espressioni, perché la differente e spesso contrapposta cultura politica prima o poi si traduce in difficoltà a portare avanti i programmi di una buona amministrazione”.