Ex studentessa di Piana Crixia nominata Alfiere del Lavoro: “Bello vedere che l’Italia crede nei giovani”

Piana Crixia. “Un’emozione unica, che ricorderò per tutta la vita”. È ancora emozionata Alessia Grattarola Di Stefano a poche ore dall’essere stata insignita Alfiere del Lavoro, insieme ad altri 24 studenti italiani, da parte del presidente della Repubblica Mattarella.

Un riconoscimento che la giovane valbormidese si è meritata grazie ad una votazione di 100 e lode alla Maturità e di una media di 9.90 nei primi quattro anni delle scuole superiori: ha frequentato il percorso Amministrazione Finanza e Marketing – Esabac Techno presso l’Istituto “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

La giovane, residente a Piana Crixia, questa mattina ha ricevuto l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica: “Non avevo realizzato fino all’attimo prima l’obiettivo che avevo raggiunto e l’onorificenza che mi è stata assegnata, quando sono entrata al Quirinale e ho visto il presidente mi sono sentita orgogliosa e appagata, ho visto ripagati i sacrifici, la dedizione e la costanza che ho sempre cercato di avere durante i miei studi”, afferma.

“Gli Alfieri – continua – rappresentano i giovani italiani che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco e lavorare con costanza e determinazione, è molto bello e soprattutto per nulla scontato vedere come l’Italia creda nei giovani e come tenga a riconoscere il loro impegno”.

Tra gli ingredienti del suo successo, dice, “la fortuna di aver trovato tutti insegnanti appassionati, in grado di trasmettere al meglio la passione che hanno per la loro materia e questo credo sia fondamentale per coinvolgere gli studenti. Per me – sottolinea – oltre che professori, in questo percorso sono stati dei compagni, mi hanno aiutata dal punto di vista personale e professionale. Anche loro sono estremamente soddisfatti del prestigioso riconoscimento che ho ricevuto, mi hanno scritto per congratularsi e ci siamo anche incontrati”.

Parlando di futuro, Alessia sogna di diventare ufficiale, sta infatti studiando per il concorso Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri all’Accademia Militare di Modena, seguendo le orme dal padre, Nicola, ex maresciallo comandante della stazione di Cairo Montenotte, andato in pensione dal 2014. “Tra i premiati, sono l’unica a voler intraprendere la carriera militare – racconta – il ministro Giorgetti si è congratulato con me per aver scelto questa strada e il presidente Mattarella mi ha augurato buona fortuna per il mio futuro. È stato davvero toccante”.