Ex Savam, via XXV Aprile chiusa ad Altare: orari provvisori per autobus Tpl

Altare. Orari provvisori e rimodulati per quanto riguarda le linee degli autobus Tpl 58 e 61 e aggiornamento delle coincidenze per le altre della Valbormida. Questa la novità che riguarda il trasporto pubblico e che entrerà in vigore a giorni, in seguito alla chiusura di via XXV Aprile, a causa del pericolo di crollo della ex Savam. Al momento non ci sono date e tempi circa il ripristino della strada.

Quello dell’interruzione del tratto è un provvedimento che “costringe gli autobus di TPL Linea a un percorso alternativo che necessita di più tempo di percorrenza” spiegano i sindacati a Ivg.it

“le sigle hanno chiesto un adeguamento degli orari per poter rispettare le coincidenze e i tempi di sosta previsti”. Venerdì scorso c’è stato un incontro tra gli amministratori dei comuni della Valbormida interessati e i rappresentanti di Tpl Linea nel quale si è deciso di adeguare gli orari degli autobus sino alla riapertura della strada.

Al momento, quelli provvisori entreranno in vigore per le linee 61 Savona-Cairo e 58 Savona-Millesimo dal prossimo lunedì 7 novembre.