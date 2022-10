Ex Savam, i commercianti di Altare si mobilitano: “Venerdì sotto il Comune per far sentire la nostra voce alle istituzioni”

Altare. Una manifestazione per far sentire la propria voce, una voce piena di rabbia e preoccupazione. Sono stanchi i commercianti di Altare che venerdì 28 ottobre alle 10:00, in occasione dell’incontro tra amministrazione e istituzioni, si ritroveranno insieme alla cittadinanza sotto il municipio per protestare contro la chiusura di via XXV Aprile e soprattutto per fare in modo che la strada possa al più presto essere riaperta.

Altare infatti, al momento, risulta letteralmente divisa in due. La causa le condizioni di degrado dell’ex Savam, accertate dal sopralluogo dei vigili del fuoco il cui verbale ha attestato la pericolosità delle strutture ed invitato alla chiusura del traffico veicolare e pedonale di via XXV Aprile, la strada principale del paese, oltre che di parte di via Cesio. Chiusura che è arrivata dopo l’ordinanza del sindaco Roberto Briano e che è attiva dal 30 settembre.

È passato quindi quasi un mese da quel giorno, un mese di grandi disagi per i cittadini e soprattutto per i commercianti, che già nei primi giorni avevano visto dimezzare la propria clientela. “Da guadagnare 700 euro al giorno, sono passato ad incassarne 200, ho chiesto la cassa integrazione per i miei dipendenti – racconta Omar Pansera, titolare dell’Antico Caffè Bruna di via Roma e uno dei promotori della manifestazione – Già il Covid aveva creato difficoltà, poi il caro energia (mi sono arrivate bollette da 3mila euro), ci mancava solo la chiusura della strada. Se questa situazione dovesse durare mesi o un anno, tutti i commercianti saranno costretti a chiudere, come hanno già scelto di fare tre attività storiche del paese: due ortofrutta e un negozio di elettrodomestici a gennaio abbasseranno la saracinesca dopo anni di lavoro, perché è più conveniente chiudere che stare aperti. Prefettura e soprattutto Soprintendenza devono capire che stanno mettendo a rischio più di 80 famiglie”.

L’appello è rivolto anche all’amministrazione: “In Comune – ricorda Pansera – abbiamo chiesto agevolazioni, anche sulla spazzatura, ma ci sono state negate. Così come l’incontro pubblico a cui il sindaco si è rifiutato di partecipare. Non ci sentiamo capiti e ascoltati, nessuno ci aiuta, siamo rimasti soli”.

“Non ci vengono date informazioni sui tempi e questo è l’aspetto che ci preoccupa di più – prosegue -. Capisco che la strada doveva essere chiusa, ma questa situazione dura da 30 anni e nessuno ha mai fatto niente. La colpa è delle amministrazioni precedenti, ma anche e soprattutto della prefettura e della Soprintendenza che sono sempre state sorde alle nostre richieste. Non si rendono conto che stanno ammazzando un paese”.

Un messaggio ribadito anche in uno striscione che ieri è stato appeso sulle transenne che delimitano la chiusura di via XXV Aprile. “Dopo 30 anni Altare vuole delle risposte”, citava il cartello che poi è stato rimosso dalla polizia locale. “Nonostante la frase non contenesse alcun tipo di offesa, il sindaco ha ordinato al vigile di toglierlo – dichiara Pansera – Il motivo? Non avevamo pagato il suolo pubblico per la sua affissione. Questa è un altro gesto che dimostra la mancata vicinanza dell’amministrazione nei nostri confronti. A questo punto abbiamo deciso che appenderemo gli striscioni sui nostri balconi di casa, così da rendere ben visibili il nostro pensiero”. Venerdì, infatti, ad Altare arriveranno prefettura, Regione, Provincia, Soprintendenza e forze dell’ordine per incontrare l’amministrazione e poi fare un sopralluogo delle aree.

Amareggiato dell’episodio dello striscione anche il Comitato per la riqualificazione dell’ex Savam che su Facebook scrive: “Alcuni cittadini avevano spontaneamente posizionato uno striscione sullo sbarramento di via XXV Aprile con scritto ‘Dopo 30 anni Altare vuole risposte’. Una frase chiaramente priva di riferimenti offensivi che è stata rimossa in un battibaleno, lasciando amareggiati e sconcertati un po’ tutti. Anche se l’iniziativa dello striscione proveniva da persone estranee a questo Comitato, era espressione legittima e condivisibile di un disagio comune. Tale fatto eccessivo ed oppressivo dimostra che la strada del dialogo, della coesione, dell’impegno comune, non viene vista di buon occhio”.

“Invece – sottolineano dal Comitato – i cartelli pubblicitari ‘Altare – Città del Vetro’ (nella foto) sul ponteggio del forte (che il Comitato aveva chiesto di togliere) avranno sicuramente (?) un provvedimento amministrativo (?) che li legittima (delibera comunale se furono messi dall’amministrazione pubblica o autorizzativo se apposti da privati), perché sono ancora là. Ma se ciò non fosse, chissà se verranno eliminati con la medesima solerzia”, si domandano.

Striscioni a parte, venerdì sarà un momento decisivo per la città di Altare che spera in una svolta, per ritornare alla normalità e avere di nuovo il paese unito. Magari senza più vedere alcuni edifici dell’ex Savam, per cui si spera la Soprintendenza approvi la demolizione, sull’argomento aveva aperto uno spiraglio durante l’ultima riunione, il primo dopo anni di richieste, le ultime risalgono a poche settimane fa.