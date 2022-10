Euro Cup, la Bper Rari Nantes Savona parte nel migliore dei modi: 14-11 al Partizan

Strasburgo. Dopo aver archiviato la Champions League col positivo bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte, la Bper Rari Nantes Savona si rituffa nella Len Euro Cup, competizione nella quale, lo scorso anno, arrivò nei quarti di finale.

Il Qualification Round II, al quale prendono parte 27 squadre, ne promuoverà 12 alla fase successiva. I biancorossi sono stati inseriti nel girone B, che si gioca a Strasburgo, in Francia, con altre tre formazioni: le prime due passeranno il turno. I savonesi hanno debuttato oggi contro il Partizan Belgrado, vincendo con 3 reti di scarto.

La cronaca. A 6’05” c’è il fallo grave di Durdic, ma Nicosia mantiene inviolata la propria porta. Poi, va nel pozzetto Urbinati e a 4’32” Gak realizza la rete del vantaggio dei serbi. Pareggia Rocchi a 3’52”. La Rari si porta avanti con il gol di Rizzo; a 52″ dalla prima sirena Smiljevic realizza il 2 a 2.

In avvio di secondo tempo gli arbitri fischiano due falli gravi ai biancorossi; il Partizan ne approfitta con Gladovic che segna il 3-2. Immediata la replica dei savonesi: espulso Trtovic, Panerai a 7’02” fa partire il tiro vincente per il 3-3. Altro botta e risposta nel giro di meno di un minuto: serbi avanti con Milos a 6’14”, pareggia Guidi a 5’29”.

La Rari Nantes torna a mettere la testa avanti a 4’10” con un rigore: fallo di Musikic, Durdic trasforma: 5 a 4. A 3’03” liguri per la prima volta sul doppio vantaggio: a bersaglio ancora Durdic. Fallo grave di Lanzoni, accorcia Gak a 2’32”: 6 a 5.

A 2’03” viene espulso Rocchi; time-out chiamato dal Partizan. La squadra savonese difende bene e nell’ultima azione del secondo tempo beneficia di un’altra superiorità numerica, ma non la sfrutta: a metà gara la Rari conduce 6 a 5.

Terzo tempo, fallo grave di Jaukovic e la Rari torna sul più 2: gol di Bruni dopo 20″ di gioco. Il Partizan resta in scia: fallo grave di Guidi, Gladovic a 6’29” segna il 6-7. Trascorre meno di un minuto e Durdic mette a segno la sua terza rete personale: 8 a 6 per la Bper.

Viene espulso V. Bodiroga a 4’44” e Angelini chiama time-out per sfruttare l’occasione; il suo volere si concretizza con la rete di Durdic per il 9-6. A 3’54” dalla fine del terzo tempo la Rari perde Urbinati per raggiunto limite di falli; il Partizan sfrutta la superiorità andando a segno con Bozovic. Savonesi ancora reattivi nel rispondere subito, con la rete di Rizzo: ancora più 3. A 34″ dalla penultima sirena viene espulso Gak e Bruni sigla il secondo sigillo personale per l’11 a 7.

Nella quarta frazione i biancorossi devono provare a gestire il buon vantaggio, ma il Partizan rientra in vasca determinato e dopo soli 18″ Dimitrijevic riporta la squadra serba a meno 3. La Rari non intende concedere nulla e Patchaliev a 5’58” segna il 12 a 8.

La rete di Smiljevic tiene vive le speranze dei serbi, che tornano ad affievolirsi a 3’50” dal quinto acuto personale di Durdic che porta i biancorossi sul 13 a 9. Termina la sua gara per tre falli anche Guidi; sull’azione c’è il gol di Gladovic. Terzo fallo grave anche di Bozovic.

Il finale regala ancora qualche emozione: espulso Campopiano, Dimitrijevic sfrutta l’uomo in più e il Partizan torna a due sole lunghezze di svantaggio a 90″ dalla fine. La Rari Nantes però riesce a difendere bene sugli ultimi attacchi degli avversari e conquista i primi 3 punti nel girone, fissando il risultato sul 14-11 con capitan Rizzo a 6″ dalla sirena.

Domani alle ore 18 la Rari Nantes Savona affronterà i padroni di casa del Team Strasbourg.

Il tabellino:

Partizan Belgrado – Bper Rari Nantes Savona 11-14

(Parziali: 2-2, 3-4, 2-5, 4-3)

Partizan Belgrado: Kostrov, K. Bodiroga, Milos (cap.) 1, Musikic, Gak 2, Gladovic 3, Trtovic, Dimitrijevic 2, Jaukovic, Smiljevic 2, V. Bodiroga, Bozovic 1, Milosevic.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Urbinati, Panerai 1, Rizzo (cap.) 3, Caldieri, Bruni 2, Campopiano, Guidi 1, Durdic 5, Lanzoni, Da Rold.

Arbitri: Marijo Brguljan e Jaume Teixido.

Note. Usciti per tre falli: Urbinati nel terzo tempo, Guidi e Bozovic nel quarto tempo.