Esordio della loanese Elena Ballerini a “Tale e Quale Show”: grande emozione e appalusi del pubblico

Loano. Esordio per la conduttrice loanese Elena Ballerini nella nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il fortunato format condotto da Carlo Conti in onda il venerdì sera su Rai 1, diventato un autentico fenomeno televisivo, con record di ascolti e gradimento del pubblico.

Per la prima puntata Elena ha preso le sembianze di Olivia Newton-John, interpretando il suo celebre brano “Hopelessly devoted to you”. Una performance che ha conquistato il pubblico, ovazione e applausi dei presenti, nonostante non sia stata precisissima, a giocare un ruolo importante sicuramente l’emozione. “Mi sono già svegliata con il cuore ai duecento all’ora e il respiro un po’ tirato, perché questo era il mio sogno e raggiungerlo fa volare ma fa anche paura”, ha scritto la conduttrice alcune ore prima della puntata.

A giudicare la sua esibizione, come quella degli altri 10 concorrenti in gara, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Leonardo Fiaschi. Complimenti dai primi due. “Mi hai ricordato tantissimo lei, è stato un momento emozionante e hai cantato benissimo!”, ha detto la Goggi. “Hai cantato molto bene, è stato un bellissimo ricordo quello che ci hai regalato”, il commento del comico toscano. Meno convinto, ma comunque positivo considerando i pareri espressi durante la serata, Malgioglio che racconta di aver incontrato Olivia Newton-John nel 1974 a Londra: “L’hai fatta abbastanza benino, anche se lei ha una voce straordinaria”.

Al termine della prima puntata, Elena Ballerini si è classificata all’ottavo posto in classifica.

CHI E’ ELENA BALLERINI

Elena Ballerni è nata a Genova e cresciuta a Loano; dopo aver conseguito la laurea in Scienze Giuridiche, esattamente 10 anni fa è approdata al piccolo schermo: dapprima su Rai Gulp e poi, nel 2013, su Rai 2 con vari programmi fra cui “Mezzogiorno in Famiglia” (dove ha ricoperto il ruolo di inviata per 4 anni, fino alla nascita del suo bimbo Emanuele) e “4 Zampe in Famiglia”, di cui è stata conduttrice insieme a Federico Coccia. Inoltre ha condotto programmi sul cinema eventi e concerti sulla stessa rete. Nell’ultima stagione televisiva è stata inviata di Simona Ventura e Paola Perego in “Citofonare Rai 2”. Sul suo profilo Instagram si legge la sua commozione per questo importante traguardo: “Ho spesso immaginato l’effetto che potessi provare nel leggere il mio nome nella lista del cast del mio programma preferito. Oggi so che effetto si prova”.