“Erba alta e non curata in zone nevralgiche di Savona”: il consigliere Santi presenta un’interpellanza

Savona. “Erba alta e non curata in zone nevralgiche di Savona”. È questo l’oggetto della nuova interpellanza presentata dal consigliere comunale Pietro Santi in riferimento al “diserbo stradale”.

“In alcune vie centrali della città è presente l’erba ai bordi della strada, – si legge nel documento. – Esempi eclatanti sono via Servettaz, via Traversagni e via Scotto, in particolare in quest’ultima via, dal parcheggio pubblico, sono presenti rovi di spine che impediscono il transito ai pedoni sul marciapiede”.

E, sempre secondo Santi: “Analoghe situazioni si registrano anche in molte altre strade di Savona”.

“Vogliamo quindi conoscere quali siano i motivi di tale situazione, che lede di fatto il decoro della città, e soprattuto conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare l’amministrazione comunale al fine di eliminare tale situazione di degrado”, ha concluso.