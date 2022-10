Energia, Toti: “Burocrazia zero per pannelli solari e pale eoliche”

Liguria. “Se vogliamo davvero in tempo ragionevole aumentare la quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è necessario un immediato cambiamento a livello normativo: burocrazia zero per chi vuole installare pannelli solari e pale eoliche, riduzione dell’estensione delle ampissime aree vincolate del nostro Paese. Altrimenti saranno necessari anni e anni”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Basta con le ipocrisie tutte italiane: tutti parlano di rinnovabili, ma se qualcuno prova a installare una pala eolica partono, immediati, proteste e ricorsi”.

“Arrivando nel porto di Anversa – spiega Toti – un particolare balza subito all’occhio: nello scalo, e nelle aree circostanti, ci sono centinaia di gigantesche pale eoliche, ed enormi spazi ricoperti di pannelli solari. Sono ovunque: all’interno dei terminal, lungo le strade, sulle dighe foranee, anche in mezzo all’estuario del fiume e direttamente in mare”.

“Di fronte a tutte quelle istallazioni, la prima domanda che sorge è: quante di quelle pale e di quei pannelli solari sarebbero state approvate in Italia dai vari enti preposti, e in che tempi?” conclude.