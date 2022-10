Energia, i rincari fanno impennare la “bolletta” della sanità in Liguria: aumenti di spesa per 80 milioni di euro

Liguria. Circa 80 milioni di euro. Di tanto sono aumentate le bollette delle strutture sanitarie della Liguria a causa dei rincari sull’energia. Lo ha chiarito oggi il presidente Giovanni Toti presentando ufficialmente il nuovo assessore alla sanità, Angelo Gratarola.

Questa cifra, ha chiarito Toti, rappresenta “quello che abbiamo pagato in più dall’inizio della crisi energetica. Speriamo tutti che si apra un confronto col governo”. Tra le voci di spesa che incidono, peraltro, non c’è solo la sanità: “Ho citato incidentalmente l’aumento dei costi per gli ospedali ma non è che il palazzo della Regione in piazza De Ferrari sia costato meno, così come il Carlo Felice piuttosto che le sedi periferiche dei Municipi”.

Il tema è stato affrontato ieri in giunta: “Abbiamo chiesto al direttore generale Poggi di predisporre nel più breve tempo possibile, spero entro due settimane, un piano di implementazione e accelerazione degli edifici pubblici verso le rinnovabili“.

A tal proposito Toti ha citato un “grande progetto di ristrutturazione delle sedi di via Fieschi” che prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici. Ma si tratta di “lavori che richiedono anni di tempo specie per la carenza di materie prime”.

Dalla Regione parte dunque un appello al Governo: “È l’unico modo di trovare finanziamenti aggiuntivi. Come Regioni riteniamo di essere stati ristorati per un miliardo in meno dalle spese per il Covid, se aggiungiamo la crisi energetica il tema della prossima legge di stabilità che dovrà fare il governo sarà bello spesso”, ha concluso Toti.