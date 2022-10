Elezione La Russa e Fontana, Ciangherotti: “Ottime persone. Pd rosica, ma Boldrini e Bertinotti andavano bene…”

Albenga. “Buon lavoro a Ignazio La Russa e a Lorenzo Fontana, neo presidenti eletti al Senato e alla Camera dei deputati. Al Partito Democratico e a tutto il centrosinistra, attualmente impegnati in una delicata fase di rosicamento, auguro una buona opposizione. Un governo di centrodestra, ispirato da ideali solidi e con un programma ben definito, è quello di cui il Paese ha davvero bisogno in questo difficile momento storico”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, “Giorgia Meloni si sta dimostrando all’altezza del ruolo che è chiamata ricoprire – spiega Ciangherotti -. Alla presidenza di Camera e Senato meglio di così non sarebbe potuto andare. La Russa e Fontana saranno ottimi garanti del corretto funzionamento dei lavori delle due aule. Finalmente vento nuovo di libertà e di democrazia, contro ogni forma di sinistri surrogati“.

“Non sorprendono e fanno molto sorridere, invece, le critiche che in queste ore stanno arrivando dal centrosinistra a seguito delle elezione dei presidenti di Camera e Senato – punge poi Ciangherotti – Come se le figure di Laura Boldrini e Fausto Bertinotti, in passato, non fossero state l’espressione marcata di una determinata area politica. Eppure entrambi sono stati eletti presidenti della Camera. Ma ormai lo sappiamo come funziona il concetto di democrazia per la sinistra italiana. Ed è un concetto perfettamente valido solo quando a vincere sono i rappresentanti di quello schieramento. In tutti gli altri casi, con il Partito Democratico in testa, si grida allo scandalo lanciando anche l’allarme fascismo, che in qualche modo ci sta sempre bene”.

Secondo Ciangherotti, infine, il governo nascituro dovrà da subito affrontare alcune priorità: “Famiglie e imprese stanno vivendo momenti drammatici, e l’agenda del governo a guida Giorgia Meloni avrà un ruolo chiave in questo senso. I rincari stanno strangolando moltissime imprese e tante famiglie, i cui stipendi non sono mai aumentati, oggi trovano grosse difficoltà a pagare le tasse e a fare la spesa di tutti giorni. Mai come in questo periodo particolarmente buio e dalle prospettive incerte il Parlamento italiano dovrà dimostrarsi all’altezza del proprio ruolo”.