Educazione ambientale, a Celle e Varazze 350 giovani per la pulizia di spiagge e litorale

Varazze/Celle Ligure. Riviera del Beigua Sostenibile è il service del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua destinato a sensibilizzare i giovani dell’Istituto Mandela alla protezione dell’ambiente. Il service prevede due giornate, il 13 ottobre presso Celle Ligure ed il 14 ottobre presso Varazze.

Durante la mattinata di oggi, più di 100 giovani hanno preso parte alla pulizia dell’arenile in zona Baia Pappaciann’a e Bagni Stella del Sud grazie alla strumentazione e supervisione del volontari del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua fra cui la Presidente Elisa Bribò; nonché il supporto del vicesindaco di Celle Ligure Giovanni Siri e la referente SAT Ornella Rotundo. Quest’ultima ha parlato loro dell’importanza della raccolta differenziata, aiutando differenziare quanto trovato sul litorale. Inoltre i volontari della protezione civile di Celle Ligure hanno permesso agli studenti la simulazione di utilizzo della lancia ad alta pressione per lo spegnimento degli incendi.

Domani 250 giovani di Varazze proveranno la stessa esperienza a partire dalle ore 9.00 presso il molo marinai d’Italia di Varazze, ancora una volta alla presenza del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, i biologi di Menkab il respiro del mare, Protezione Civile di Varazze, B.Braun, SAT ed amministrazione comunale.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Liguria e dai comuni di Celle Ligure e Varazze.

Elisa Bribò (presidente Rotary Club Varazze Riviera del Beigua anno rotariano 2022/2023): “Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua è una grande famiglia. Tutti assieme facendo squadra e fedeli ai valori costitutivi dell’associazione- fondata da Paul Harris nel 1905 a Chicago-quali amicizia, integrità, diversità, servizio e leadership, saremo in grado di diffondere il valore del servizio a vantaggio della comunità locale o mondiale mettendo a disposizione la nostra specifica professionalità”.

Giovanni Siri (vicesindaco di Celle Ligure): “Ricordiamoci che la natura non è un bene inesauribile. Deve diventare un obiettivo di tutti la salvaguardia del nostro pianeta. Anche piccoli gesti quotidiani possono cambiare le cose, oltre alle semplici regole civili, bisogna imparare a cambiare le nostre abitudini. Fare in modo che diventi spontaneo il rispetto verso la natura per le generazioni presenti e future.”

Luigi Pierfederici (sindaco di Varazze): “Fondamentale che la salvaguardia ambientale sia elemento imprescindibile della crescita culturale delle nuove generazioni. Noi abbiamo il dovere di far crescere questi bambini amando il nostro pianeta e prendendosi cura per il futuro”.

Caterina Mordeglia (sindaco di Celle Ligure): “Il rispetto per l’ambiente coincide con il rispetto per sé stessi e per la comunità di cui si fa parte: assumerne la consapevolezza e i conseguenti responsabili comportamenti permette un miglioramento della qualità della vita.”

Alberto Sarti (assistente del dirigente scolastico suole secondarie Istituto Mandela Celle e Varazze): “I giovani sono recettivi, hanno solo bisogno di spiegazioni plausibili avallate da comportamenti coerenti. L’attività programmata, vuole sensibilizzarli ad atteggiamenti civili, al rispetto della natura e del territorio, per preservarlo, vuole sensibilizzarli al concetto che ciò che è pubblico non appartenga ad un’entità astratta, ma è di tutti noi ed ognuno nel suo piccolo può fare molto. Fondamentali gli interventi di esperti biologi marini e del territorio che interverranno durante l’attività.”

Andrea Caradonna (assistente del dirigente scolastico suole primarie Istituto Mandela Celle e Varazze): “Investire sui giovani, sui ragazzi, sui nostri alunni, sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente è il miglior investimento che possiamo fare per il futuro. Dobbiamo crederci ed insistere nel promuovere progetti di questo tipo! Grazie Rotary Varazze Riviera del Beigua”

Giacomo Emanuele Tomasello (Regional Sales coordinator B. Braun Group): “B.Braun, azienda multinazionale dei dispositivi medici si impegna quotidianamente a rendere più sostenibili i propri prodotti mantenendo i più alti standard di sicurezza. La diminuzione delle materie plastiche riduce l’impatto ambientale dei presidi tutelando l’ambiente terrestre e marino.”