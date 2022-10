Eccellenza. L’appello della Cairese agli arbitri: “Coerenza e i guardalinee non solo per fuori o dentro”

Minuto cinquantaquattro della ripresa. La Cairese è avanti 2 a 1 sulla più quotata Lavagnese. L’arbitro ravvisa un tocco di mano di Boveri in area. Difensore espulso. Rigore. Goal del poi definitivo 2 a 2 siglato da Lamberto. Un episodio che non è andato giù alla dirigenza gialloblù che, attraverso le parole del ds Matteo Giribone, ha deciso di far sentire la propria voce.

“Si tratta della goccia che ha fatto traboccare il vaso – commenta – abbiamo rivisto le immagini. L’arbitro non era nella posizione per poter vedere l’azione in maniera corretta. Anche perché se così fosse stato non avrebbe decretato il rigore. Ma oltre a questo, perché il guardalinee non è intervenuto visto che era meglio posizionato? Che senso ha tenere una terna se alla fine sulle questioni importanti c’è solo la voce del direttore di gara?“.

“In precedenza – prosegue Giribone – abbiamo subito un arbitraggio inadeguato anche contro l’Imperia, quando non ci è stato assegnato un penalty nel finale. Ci teniamo alla Coppa Italia. Per non parlare della mole di cartellini che, come contro il Rivasamba, ci vengono sventolati. Non chiediamo un’attenzione particolare, ci mancherebbe, ma soltanto di essere trattati come gli altri. Come è possibile che ogni domenica chiudiamo con 5/6 ammoniti? Non siamo di certo tra le formazioni più fallose per come giochiamo. Vorremmo che ci fosse sempre lo stesso metro. A volte subiamo gialli per falli che pochi istanti prima non vengono nemmeno fischiati quando commessi dagli avversari”.

“Siamo secondi in classifica a 12 punti, tutto sta andando nel complesso molto bene. Quindi nessuno può nemmeno dire che le nostre rimostranze sono fatte per trovare alibi a risultati negativi“, conclude il direttore sportivo dei valligiani.